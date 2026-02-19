Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Jože in Petra Potrebuješ Oče in hči v uniformi za odre, lepotička na glavi vzgojila je kodre. Odtenki so svetli kakor kitara, le kakšna je njuna družinska omara?! V njej je prostora za punčkasta krila, da še z večjim ponosom se bo k 'fotru' privila. Čevlji od pevca iz lesa za parket, deklina blešči se, da vidi jo svet.

Matej Jugovar in Urška Žolnir, Foto: Mediaspeed

Urška Žolnir in Matej Jugovar Zakonca prav všečen sta športni tandem, se zlahka prikupita različnim ljudem. On bolj pristaš je sproščenega sloga, ona svojeglavo ga nič ne uboga. Starikav si suknjič čez 'gvant' je navlekla, na srečo postava ne zdi se kot prekla. Prelestni možakar je ohranil mladost, judoistka obrekljivcem vrgla je kost.

Mojca Stropnik in Miro Cerar, Foto: Mediaspeed