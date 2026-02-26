Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

saj na modo prisega

kaj pod suknjičem skriva,

Se vsakdo sprašuje,

se nanesla je krema.

in moči jo objema,

za ceste iz grušča.

kot na avtu je blatnik.

A ona je ženska,

to bi storile

to svetovala ji je

Tjaša Kokalj Jerala

Kamenčki drobni

po obleki posuti,

za večerno eleganco

se je treba obuti.

K miniki gredo

noge do stropa,

las si ni spela

v dva ljubka čopa.

Jih raje zgladila

je kar za uho,

pripela uhane,

naj bo, kar bo.

Na ustnicah barva

temne je slive,

da je ne zebe

so najlonke krive.