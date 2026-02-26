  • Delo d.o.o.
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Blažko Müller, Nadiyo Bychkovo in Tjašo Kokalj Jerala.
Nadiya Bychkova

Nadiya Bychkova

Blažka Müller

Blažka Müller

Tjaša Kokalj Jerala

Tjaša Kokalj Jerala

Nadiya Bychkova
Blažka Müller
Tjaša Kokalj Jerala
Tomaž Mihelič
 26. 2. 2026 | 21:25
1:59
A+A-

Nadiya Bychkova

Se marsikaj tokrat

domišljiji prepušča,

niso ostri špičaki

za ceste iz grušča.

Dama eleganco

z erotiko meša,

kdor dolgo jo gleda,

srce mu opeša.

Barva strasti

in moči jo objema,

koža se sveti,

se nanesla je krema.

Se vsakdo sprašuje,

kaj pod suknjičem skriva,

saj na modo prisega

in zna bit' igriva.

Blažka Müller
Blažka Müller

Blažka Müller

Mraz še pritiska

ne odvrzite plašča,

to svetovala ji je

bivša tašča.

Nikar v predal

ne pospravite kape,

to bi storile

prismuknjene trape.

A ona je ženska,

ki resno obvlada,

kako srček ogreti,

da ostane še mlada.

Še topel pulover

na puli ovratnik,

obvezna oprema,

kot na avtu je blatnik.

 

Tjaša Kokalj Jerala
Tjaša Kokalj Jerala

Tjaša Kokalj Jerala

Kamenčki drobni

po obleki posuti,

za večerno eleganco

se je treba obuti.

K miniki gredo

noge do stropa,

las si ni spela

v dva ljubka čopa.

Jih raje zgladila

je kar za uho,

pripela uhane,

naj bo, kar bo.

Na ustnicah barva

temne je slive,

da je ne zebe

so najlonke krive.

