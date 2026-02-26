Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Nadiya Bychkova
Se marsikaj tokrat
domišljiji prepušča,
niso ostri špičaki
za ceste iz grušča.
Dama eleganco
z erotiko meša,
kdor dolgo jo gleda,
srce mu opeša.
Barva strasti
in moči jo objema,
koža se sveti,
se nanesla je krema.
Se vsakdo sprašuje,
kaj pod suknjičem skriva,
saj na modo prisega
in zna bit' igriva.
Blažka Müller
Mraz še pritiska
ne odvrzite plašča,
to svetovala ji je
bivša tašča.
Nikar v predal
ne pospravite kape,
to bi storile
prismuknjene trape.
A ona je ženska,
ki resno obvlada,
kako srček ogreti,
da ostane še mlada.
Še topel pulover
na puli ovratnik,
obvezna oprema,
kot na avtu je blatnik.
Tjaša Kokalj Jerala
Kamenčki drobni
po obleki posuti,
za večerno eleganco
se je treba obuti.
K miniki gredo
noge do stropa,
las si ni spela
v dva ljubka čopa.
Jih raje zgladila
je kar za uho,
pripela uhane,
naj bo, kar bo.
Na ustnicah barva
temne je slive,
da je ne zebe
so najlonke krive.