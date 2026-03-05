Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Kirsten Dunst
Se je tokrat Oliva
v Popaja oblekla,
kreacijo čudno
nase navlekla.
Napihnjene roke
kot dva balona,
še svinčnik za krilo,
ji manjka le krona.
Okoli pasu
žalni je trak,
stilisti so mnenja,
da je brez napak.
Malce drugače
velevajo prsti,
ki iz čevljev visijo,
so štirje v vrsti.
Emma Stone
Je malo blaga
šlo za tole obleko,
zvezdnica slavna
postala je eko.
Več kože pokaže
kakor obleče,
z bledo poltjo
pozornost privleče.
Med prsmi izrez
v obliki je solze
in želja pobalinska,
da se jo pomolze.
Nežna ličila,
diskreten nakit,
koščeno telo
slab modni je hit.
Glenn Close
Barvi sta dve
na igralski legendi,
ona že ve,
kaj so to trendi.
Jo na kosilo
je papež povabil,
s pogledi svetleče
diamante je grabil.
S čevljev, uhanov
in tudi z broške,
za hip je poškilil
še v divine joške.
Plašč kot tepih,
z njim tla bi pokril,
pod njega pa spretno
vse grehe bi skril.
