Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

so štirje v vrsti.

ki iz čevljev visijo,

Malce drugače

da je brez napak.

stilisti so mnenja,

žalni je trak,

Okoli pasu

ji manjka le krona.

še svinčnik za krilo,

kot dva balona,

v Popaja oblekla,

Se je tokrat Oliva

slab modni je hit.

da se jo pomolze.

in želja pobalinska,

v obliki je solze

Med prsmi izrez

z bledo poltjo

kakor obleče,

Več kože pokaže

postala je eko.

šlo za tole obleko,

Je malo blaga

Glenn Close

Barvi sta dve

na igralski legendi,

ona že ve,

kaj so to trendi.

Jo na kosilo

je papež povabil,

s pogledi svetleče

diamante je grabil.

S čevljev, uhanov

in tudi z broške,

za hip je poškilil

še v divine joške.

Plašč kot tepih,

z njim tla bi pokril,

pod njega pa spretno

vse grehe bi skril.