Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Wunmi Mosaku
Rumena kot sonce,
ki pod srcem ga nosi,
precej kreativni
so nosečniški kosi.
Material je podoben
otroški zloženki,
okusi za modo
so sladki in grenki.
V zlatem odtenku
kot pomladna je roža,
pod njim lesketa se
temna ji koža.
Priimek igralke
za gurmanske užitke,
za obleko porabili
so papirnate nitke.
Regina King
Rožnata moč
se vrača v življenje,
o njem ima vsakdo
povsem svoje mnenje.
Nam se zdi ljubko,
Saj riše nasmeške,
pri strokovnem očesu
pa so polne beležke.
Da hlače razširijo
njeno postavo,
dekolte se ji spušča
pregloboko v lavo.
A če se od blizu
pogleda ta frača,
je videti kakor
pisana kača.
Tessa Thompson
Povežejo delčki
se v spevno celoto,
pod prosojno obleko
nam razkriva goloto.
Volančki v laseh
se ponovijo na ramenih,
igralka ima zdravje
očitno v genih.
To zlahka se vidi
na anatomski pojavi,
saj na trebuhu nam svoje
črevesje predstavi.
Oprava premore
poučen aspekt,
kar na podelitvi zaužije,
se prebavi direkt.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.