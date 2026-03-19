Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Rei Ami

Iz trakov in perja

je ta umetnina,

pod njo se podpiše

otroška veščina.

Pri likovni vzgoji

so imeli nalogo,

da pevko spremenijo

v moderno preprogo.

Po navdih so odpravili

se na bolšjak,

kdor to si obleče,

je pravi junak.

Okusi različni,

norosti pa tudi,

za vsako idejo

se mojster ponudi.

Audrey Nuna

Visoka je moda

prav čudna gospa,

vsak nase navleče,

kar zmore in zna.

Se zdi, da so včasih

iz ostankov obleke,

a to za ljubitelje

niso prepreke.

Od fotra rokav

in zavese od mame,

od dedka telovnik,

za malo več drame.

Od čistilke so čevlji

ortopedske narave,

zavozlani lasje

pa na vrhu so glave.

Chappell Roan

Da manj je več,

dobesedno je vzela,

zastor na bradavični

si rinki pripela.

Morda iz protesta

ali zares,

se pevka je gola

podala na ples.

So kožo poslikali

z zlato borduro,

na roki je zmanjkalo

prostora za uro.

Ovita v blago,

ki z lasmi se poveže,

isti odtenek

nam z ognjem postreže.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.