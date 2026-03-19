Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Rei Ami
Iz trakov in perja
je ta umetnina,
pod njo se podpiše
otroška veščina.
Pri likovni vzgoji
so imeli nalogo,
da pevko spremenijo
v moderno preprogo.
Po navdih so odpravili
se na bolšjak,
kdor to si obleče,
je pravi junak.
Okusi različni,
norosti pa tudi,
za vsako idejo
se mojster ponudi.
Audrey Nuna
Visoka je moda
prav čudna gospa,
vsak nase navleče,
kar zmore in zna.
Se zdi, da so včasih
iz ostankov obleke,
a to za ljubitelje
niso prepreke.
Od fotra rokav
in zavese od mame,
od dedka telovnik,
za malo več drame.
Od čistilke so čevlji
ortopedske narave,
zavozlani lasje
pa na vrhu so glave.
Chappel Roan
Da manj je več,
dobesedno je vzela,
zastor na bradavični
si rinki pripela.
Morda iz protesta
ali zares,
se pevka je gola
podala na ples.
So kožo poslikali
z zlato borduro,
na roki je zmanjkalo
prostora za uro.
Ovita v blago,
ki z lasmi se poveže,
isti odtenek
nam z ognjem postreže.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
