Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Severina

Kot duhec v rjuhi

straši poredne fante,

zdaj skoči izza ogla,

zdaj skrije se za kante.

Robec iz papirja

postane obuvalo,

da z njimi obriše ceste,

zasluži si pohvalo.

Belina oprijeta

spominja na kondom,

ob nevsakdanjem videzu

se v nas poraja dvom.

Morda sporoča nekaj,

kar vsak pač ne razume,

s strupeno gobo v roki,

vzbuja strašne sume.

Nuša Derenda

Za zlati glas spodobi

se odtenek te kovine,

od lepega razgleda

se dvigajo kocine.

Pričeska kakor zastor,

ki razpre pogled,

gospodinje in podjetnice,

vzemite jo za zgled.

Čez boke si omislila

slavnostni je trak,

a kaj, ko ga prerezati

ne more kar vsak.

Na prsih broška se razcveta,

na čevljih pa bleščice,

to zmorejo le prave

pojoče lepotice.

Alenka Godec

Po tleh se vleče krilo

črnina elegance,

za v opero, teater,

ne za kmečke 'štance'.

Saten prekrije roke,

na prstu kos nakita,

pevka na pohodu

do novega je hita.

Pod brado se bohoti

ovratnica košata,

izrez je ravno pravšnji,

se že odprejo vrata.

V modna ji nebesa

je tlakovana pot,

njena šik izbira

res ni polna zmot.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.