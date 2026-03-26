Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Kot duhec v rjuhi
straši poredne fante,
zdaj skoči izza ogla,
zdaj skrije se za kante.
Robec iz papirja
postane obuvalo,
da z njimi obriše ceste,
zasluži si pohvalo.
Belina oprijeta
spominja na kondom,
ob nevsakdanjem videzu
se v nas poraja dvom.
Morda sporoča nekaj,
kar vsak pač ne razume,
s strupeno gobo v roki,
vzbuja strašne sume.
Za zlati glas spodobi
se odtenek te kovine,
od lepega razgleda
se dvigajo kocine.
Pričeska kakor zastor,
ki razpre pogled,
gospodinje in podjetnice,
vzemite jo za zgled.
Čez boke si omislila
slavnostni je trak,
a kaj, ko ga prerezati
ne more kar vsak.
Na prsih broška se razcveta,
na čevljih pa bleščice,
to zmorejo le prave
pojoče lepotice.
Po tleh se vleče krilo
črnina elegance,
za v opero, teater,
ne za kmečke 'štance'.
Saten prekrije roke,
na prstu kos nakita,
pevka na pohodu
do novega je hita.
Pod brado se bohoti
ovratnica košata,
izrez je ravno pravšnji,
se že odprejo vrata.
V modna ji nebesa
je tlakovana pot,
njena šik izbira
res ni polna zmot.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.