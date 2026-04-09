Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Lea Myren Neposredni dokazi, da pomlad se prebuja, šipkovi popki in ovratnik od gnuja. Za zločin, da v belini le črne so petke, jo treba je vreči za modne rešetke. Dijaki s srednje šole frizerjev uporabili so tehniko lepljivih likerjev. Na gladkost polizane trdne osnove pripeli so krila razjarjene sove.

Laura Lufési Končno otroci so dobili nalogo, da iz majhnih ostankov naredijo preprogo. Barve so sončne, kar veselje nam vrača, ob tem pa Armani se v grobu obrača. Je škandal, da igralka se takšna sprehaja po rdeči preprogi, kot vrečka od čaja. Sprva bi rekli, da gre na bazen, so lasje razmršeni, ker ponorel je fen.

Ginnifer Goodwin Se raje ovila v žalni je trak, kot da oblekla svečani bi frak. Je pričesko nekdo ji na glavo narisal, z nafto prelil, da možgane bi skisal. Morda gre za vdovo, ki se rada razkrije, a pred tem si še noge in roke obrije. Jo ovratnica stiska, da vsa je že bleda, od ogorčenja raja postrani jo gleda.

