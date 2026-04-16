Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Amadea Zupan Mar jo uščipnil nekdo je v lica, so madeža rdeča kot s kečapom pica. Se zdi, da princeska si je sama postregla, po pokrivalo kraljevo je k maškaram segla. Pogled je čemeren, ostro v nas meri, obleka košata težko gre skoz' dveri. Drobne so pičice kapljice zlate, nasmehni se malo za sestre in brate.

Elin Kos.

Elin Kos So novo okronali misico mlado, z razporki na delih, kamor kuka se rado. Dekolte je koketen, baha se koleno, a krona je videti malce ceneno. Našpičena žuga, da nas bo nabodla, vsaka pripomba bo slišati podla. Vendar resnica je tokrat na mestu, da obleko namakali so v azbestu.

Taja Kac.