Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Amadea Zupan
Mar jo uščipnil nekdo je v lica, so madeža rdeča kot s kečapom pica. Se zdi, da princeska si je sama postregla, po pokrivalo kraljevo je k maškaram segla. Pogled je čemeren, ostro v nas meri, obleka košata težko gre skoz' dveri. Drobne so pičice kapljice zlate, nasmehni se malo za sestre in brate.
Elin Kos
So novo okronali misico mlado, z razporki na delih, kamor kuka se rado. Dekolte je koketen, baha se koleno, a krona je videti malce ceneno. Našpičena žuga, da nas bo nabodla, vsaka pripomba bo slišati podla. Vendar resnica je tokrat na mestu, da obleko namakali so v azbestu.
Taja Kac
Kam so zabredli lepotni izbori, zanetili mnogi ob tem so se spori. Namenjene kritike so pogosto opravi, saj z njimi krivico se dela postavi. Tokrat s kabine zaveso so sneli, raje kot tuš pa mladenko odeli. Je videti kakor spomin iz arhiva, na srečo vsaj gosta njena je griva.
