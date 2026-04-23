Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Gaja Prestor
Le kje so te rože predrzne gor rasle, ji dal je navdih kakšen film za odrasle. Usnje in lak ter čipka prosojna, izbira vse drugo je kakor pa vzgojna. Hlačke so kratke, med korak se zažrejo, škornji do stegna oprijeto se vzpnejo. Na rokah so pentljice za rokavičke, v laseh pa so palčke, ki vabijo ptičke.
Cassie Kagen
Modelka je čudo na sceni frizerski, je nihče ne prekaša v maniri pozerski. Težko bi detajlno opisali stil, je fetiš, je drzen, ima v krvi svoj dril. Popolno zaveda atributov se svojih, rada oblači v različnih se slojih. Ni mar ji za poglede, četudi po strani, z držo pokončno asortiment svoj obrani.
Helena Draškovič
Gospa se pripravlja na let v vesolje, da končno razširi si modno obzorje. Je kuhinjska folija prišla ji pod roke, za topek, za čevlje in sirove cmoke. Manšete ošiljene kot uhlji od zajca, štrli nekam čudno srebrna ji srajca. Gasilci, pozor, če zmanjka opreme, veste, kje jo dobite brez vsakršne vneme.
