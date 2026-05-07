Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Anabel
Takšne primere imamo res radi, na prelomu obdobja se zbudimo v pomladi. Pričeska je drzna z barvo in rezom, visokim sred' čela, dopade se knezom. Peščeni je plašč izbira vrhunska, samozavestno zaprla je vsa usta čistunska. Škornji so prima, obleka lahkotna, še grška boginja ob tem je togotna.
Senidah
V resnici največji šok za okolje, je kadar pojaviš dobre se volje. Minimalizem je tokrat na tnalu, ta lasulja gotovo ni ležala v predalu. Preprosta obleka, za punce in tetke, zraven primerne udobne so petke. Ni treba se vedno oblačit' kričeče, če želiš, da oprava hitro se sleče.
Urška Vučak Markež
Je črna primerna za vsako postavo, v njej greš v teater ali na kavo. Igralka odlično igra se z valovi, kot temno so morje na njeni osnovi. Obesek je luknja v svet domišljije, pod različne plasti se marsikaj skrije. Uhani sta solzi od bridkega smeha, ob belih se čevljih nikomur ne zeha.
