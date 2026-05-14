Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Tanja Žagar
Igrivost se njena v oblačenju skriva, je kratko pristrižena žagarska griva. Hoče bit' modna, za vzorce navija, bolj je kričavo, bolj to ji prija. Hlačni kostim je tokrat na tnalu, v njem nam sporoča, da 'se vidimo kmalu'. Zdaj končno vsi vemo, v čem je njen čar, da namesto v Milano gre na turški bazar.
Nuša Derenda
Pogoltnili pevko so zublji ognjeni, v plahtah rdečih materiali ceneni. V pasu naj stisne, nesrečni korzet, saj za silhueto je treba trpet'. Z lasnimi vložki doseže se bujnost, med frizerskimi trendi so danes že nujnost. Proč od narave, umetelnost zmaguje, iz leta v leto postaja vse huje.
Miša Molk
Če koga zanima, kako se to dela, poglejte legendo, brezhibna je cela. Vse se ujema, še zadnji detajl, na nogah se sveti ušpičen emajl. Hlače usnjene in suknjič peščen, se po žilah pretaka ji popolnosti gen. Čez nedrje vzorec divje je mačke, se moškim že tresejo njihove tačke.
