Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Tanja Žagar Igrivost se njena v oblačenju skriva, je kratko pristrižena žagarska griva. Hoče bit' modna, za vzorce navija, bolj je kričavo, bolj to ji prija. Hlačni kostim je tokrat na tnalu, v njem nam sporoča, da 'se vidimo kmalu'. Zdaj končno vsi vemo, v čem je njen čar, da namesto v Milano gre na turški bazar.

Nuša Derenda.

Nuša Derenda Pogoltnili pevko so zublji ognjeni, v plahtah rdečih materiali ceneni. V pasu naj stisne, nesrečni korzet, saj za silhueto je treba trpet'. Z lasnimi vložki doseže se bujnost, med frizerskimi trendi so danes že nujnost. Proč od narave, umetelnost zmaguje, iz leta v leto postaja vse huje.

Miša Molk.