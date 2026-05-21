Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Sarah Paulson Kar skrivaj se, skrivaj, pod lažno prevezo, kapitalu že davno si dala zavezo. Sedaj se pretvarjaš, da skrbi te za revne, v resnici podpiraš pošastno pohlevne. Že to, da prišla si na proslavo napuha, je dovolj, da človeka prisili, da bruha. Ta bala iz tila premoženje je stala, čeprav vse je videti kot neslana šala.

Cardi B. FOTO: Profimedia

Cardi B Le kaj je popadlo pevko predrzno, še sreča, da ni se ovila v krzno. Zato pa se zdi, da napada jo plesen, ob pogledu na njo ne moreš bit' resen. Težko ugotovimo, kaj želel je umetnik, morda jo oblekel je kakšen začetnik. Ob tem se pojavljajo čudni uvidi, da so preplavili jo hemoroidi.

Beyoncé. FOTO: Profimedia

Beyoncé Met Gala je tokrat resnico razkrila, na laži vso smetano kislo dobila. Obleka, ki je videti kot skelet diamantov, odsev je nečimrnih ženkic in fantov. Na glavi razkošje za peščico elite, odeta v kožuh od perjadi pobite. Se lasulja popolna po hrbtu vali, a celota je polna nedolžne krvi.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.