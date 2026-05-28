Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Madonna Groteskna podoba na ladji groze, se davno je izpela, meketajo že koze. Razpeta so jadra, v rokah je rog, se vnovič pognala v temačni je slog. Stavi na čipko, z mladenkami tekmuje, s kirurško podporo letom kljubuje. Bled je obraz, nakit je pompozen, je šla na dogodek, pošastno gramozen.

Anna Wintour.

Anna Wintour Večna urednica slavne revije, resnico najraje z očali prekrije. Na glavi nabralo se veliko je masla, čeprav se pretvarja, da je v srčnosti zrasla. Pričeska se zdi kot dolgočasna čelada, ne vidi se koža, želi biti mlada. Ne more se v perju izogniti tezam, da orjaški je ptič z Ulice Sezam.

Cher.