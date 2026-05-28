Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Madonna
Groteskna podoba na ladji groze, se davno je izpela, meketajo že koze. Razpeta so jadra, v rokah je rog, se vnovič pognala v temačni je slog. Stavi na čipko, z mladenkami tekmuje, s kirurško podporo letom kljubuje. Bled je obraz, nakit je pompozen, je šla na dogodek, pošastno gramozen.
Anna Wintour
Večna urednica slavne revije, resnico najraje z očali prekrije. Na glavi nabralo se veliko je masla, čeprav se pretvarja, da je v srčnosti zrasla. Pričeska se zdi kot dolgočasna čelada, ne vidi se koža, želi biti mlada. Ne more se v perju izogniti tezam, da orjaški je ptič z Ulice Sezam.
Cher
Še ena, ki prisega na večno življenje, z nategnjeno kožo se ne zmeni za mnenje. V usnju počuti se še zapeljivo, v škornjih lahko zakoraka na njivo. Čez boke zavezali so ji zaveso, po letih sodeč se druži s cipreso. A požvižga se zvezda na tuje predsodke, si raje poišče estetske napotke.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.