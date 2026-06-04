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Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Anne Hathaway, Rihanno in Teyano Taylor.
Anne Hathaway. FOTO: Profimedia

Anne Hathaway. FOTO: Profimedia

Rihanna. FOTO: Profimedia

Rihanna. FOTO: Profimedia

Teyana Taylor. FOTO: Profimedia

Teyana Taylor. FOTO: Profimedia

Anne Hathaway. FOTO: Profimedia
Rihanna. FOTO: Profimedia
Teyana Taylor. FOTO: Profimedia
Suzy
 4. 6. 2026 | 21:00
2:00
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Anne Hathaway

Še ena, ki hinavsko

dvoličnost pokaže,

ji mar je za svet,

a v resnici se laže.

Na krilu razkošnem

je ptica miru,

milijonska ogrlica

pa okoli vratu.

Bleda se polt ji

s kreacijo zlije,

razporek globok,

a nič ne razkrije.

Pričeska je dvignjena

da se gleda v obraz,

nepremičen od botoksa

hollywoodski dokaz.

Rihanna. FOTO: Profimedia
Rihanna. FOTO: Profimedia

Rihanna

Čez pevko so zrasle

korenine stoletja,

je vsa obtežena

od umetnega cvetja.

Pred nami stoji

orjaški nakit,

še na laskih svetlika

kovinska se nit.

Le spodaj bahato

pozdravlja nas palec,

za zrakom hlasta,

saj mode je talec.

Ujetnik prestiža

brez tehtnega vzroka,

ob takšnih nesmislih

se človek razjoka.

Teyana Taylor. FOTO: Profimedia
Teyana Taylor. FOTO: Profimedia

Teyana Taylor

Svet je napadel

precej shiran jeti,

z njega visijo

srebrni špageti.

Pod tankimi laski

se ne vidi postave,

le usta popolna

brnijo sred' glave.

Igralka prisega

na šok terapijo,

medtem pa za hrbtom

se vsi ji smejijo.

Skomigne z rameni,

za graje je gluha,

čeprav se pod plastiko

revica kuha.

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