Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Anne Hathaway
Še ena, ki hinavsko
dvoličnost pokaže,
ji mar je za svet,
a v resnici se laže.
Na krilu razkošnem
je ptica miru,
milijonska ogrlica
pa okoli vratu.
Bleda se polt ji
s kreacijo zlije,
razporek globok,
a nič ne razkrije.
Pričeska je dvignjena
da se gleda v obraz,
nepremičen od botoksa
hollywoodski dokaz.
Rihanna
Čez pevko so zrasle
korenine stoletja,
je vsa obtežena
od umetnega cvetja.
Pred nami stoji
orjaški nakit,
še na laskih svetlika
kovinska se nit.
Le spodaj bahato
pozdravlja nas palec,
za zrakom hlasta,
saj mode je talec.
Ujetnik prestiža
brez tehtnega vzroka,
ob takšnih nesmislih
se človek razjoka.
Teyana Taylor
Svet je napadel
precej shiran jeti,
z njega visijo
srebrni špageti.
Pod tankimi laski
se ne vidi postave,
le usta popolna
brnijo sred' glave.
Igralka prisega
na šok terapijo,
medtem pa za hrbtom
se vsi ji smejijo.
Skomigne z rameni,
za graje je gluha,
čeprav se pod plastiko
revica kuha.