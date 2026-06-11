Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Heidi Klum
Včasih grotesknost
razkrije resnico,
so v kip spremenili
lepotno kraljico.
V podobi nesmisla
ves svet se zrcali,
namesto navdušenja
smo se je zbali.
Za bogate je moda
poligon igre,
nato reveže mečejo
med sestradane tigre.
Lačni otroci
jim šivajo 'gvante',
ki po hrano gredo
na smetišče, v kante.
A$AP Rocky
Roza že dolgo
ni le za punčke,
raper zaprl je
mačistične kljunčke.
Čeprav je navesil
nase ves kič,
stoji tam mogočno,
ne kot slabič.
Kopalni je plašč
za svečano priložnost,
s prestižem, dragulji
igra lažno pobožnost.
Metuljček, uhančki,
brčice, roža,
lepo negovana
njegova je koža.
Tessa Thompson
Se igralka oblekla
je v madež črnila,
po prstih levice
barvo je zlila.
Kremplji simbolika
demonskega časa,
so Smrkci pomislili,
da je klobasa.
Morda je vanjo
pljusknilo morje,
zmočilo lase in
umilo obzorje.
Je obleka nastala
pri likovnem krožku,
so premeteno se izognili
finančnemu vložku.
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