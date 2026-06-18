Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Sombr Vitezi teme in daljnih planetov, kristalnih lestencev in bleščičkastih pletov, prišli so na druženje odpisane vrste, vsak bulji v njih in jim gleda pod prste. Čez kožo se čipka brezsramno prilega, ta kič se opazi z daljnega brega. Špičaki so ostri kot nevarno orožje, da z njimi zaščiti se svetleče mednožje.

Lena Dunham. Foto Profimedia

Lena Dunham Ameriške zvezde so res iznajdljive, za svečano opravo se podajo na njive. Tam lovijo fazane in vso drugo perjad, da nečimrnost skrijejo v naravni zaklad. Čez noč se namakala v krvavi je mlaki, da podobna bila bi vzvišeni spaki. Na njenem telesu ni kaplje ličila, nehote nam sporoča, da družba je gnila.

Serena Williams. Foto Profimedia