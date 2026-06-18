Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Sombr
Vitezi teme
in daljnih planetov,
kristalnih lestencev
in bleščičkastih pletov,
prišli so na druženje
odpisane vrste,
vsak bulji v njih
in jim gleda pod prste.
Čez kožo se čipka
brezsramno prilega,
ta kič se opazi
z daljnega brega.
Špičaki so ostri
kot nevarno orožje,
da z njimi zaščiti se
svetleče mednožje.
Lena Dunham
Ameriške zvezde
so res iznajdljive,
za svečano opravo
se podajo na njive.
Tam lovijo fazane
in vso drugo perjad,
da nečimrnost skrijejo
v naravni zaklad.
Čez noč se namakala
v krvavi je mlaki,
da podobna bila bi
vzvišeni spaki.
Na njenem telesu
ni kaplje ličila,
nehote nam sporoča,
da družba je gnila.
Serena Williams
Zavzeto se bliža
vesoljni potop,
človeški nesmisel
se dviga pod strop.
Če ni domišljije,
se znajdi po svoje,
ovij se v folijo,
pozabi na kroje.
Kot srebrna obloga
na notranjosti vrečke,
čips je pojedla,
zdaj na vrsti so vlečke.
Bo z njimi počistila
za sabo okolje,
nas moda tolaži,
nekoč bo že bolje.
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