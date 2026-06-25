Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Flora Ema Lotrič
Še ena mikavna
podoba se kaže,
eleganca je pristna,
fotografija ne laže.
Kroj je brezhiben,
mladostno zadiha,
obleka je dolga,
pod njo vetrc ne piha.
Na pasu detajl je
nadomestek nakita,
barva blaga pa
kot dan, ki se svita.
Dominanten ovratnik
in gole so roke,
urejena pričeska,
oči pa globoke.
Salome
Kakšna svežina
pred nami zaveje,
ko dama prikupno
se v kamero smeje.
V poletni opravi
nedolžne modrine,
neprekosljive
so njene vrline.
Obvlada pozirat'
in kako se obleči,
z dekliško obleko
pogledom ustreči.
Čevlji prelestni,
očala po mačje,
s poslikavo na roki
ogreje ozračje.
Severina
Le ena se barva
čez zvezdo preliva,
s krvavo rdečo
pove, da je živa.
Hlačni kostim
po zadnji je modi,
v prozornih špičakih
po svetu zdaj hodi.
Cvet je ogromen,
razkošja pridih,
v njeni lepoti
skriva se stih.
Lasje plapolajo
in gladka je koža,
ognjena celota
srce nam poboža.
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