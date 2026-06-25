Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Flora Ema Lotrič Še ena mikavna podoba se kaže, eleganca je pristna, fotografija ne laže. Kroj je brezhiben, mladostno zadiha, obleka je dolga, pod njo vetrc ne piha. Na pasu detajl je nadomestek nakita, barva blaga pa kot dan, ki se svita. Dominanten ovratnik in gole so roke, urejena pričeska, oči pa globoke.

Salome

Salome Kakšna svežina pred nami zaveje, ko dama prikupno se v kamero smeje. V poletni opravi nedolžne modrine, neprekosljive so njene vrline. Obvlada pozirat' in kako se obleči, z dekliško obleko pogledom ustreči. Čevlji prelestni, očala po mačje, s poslikavo na roki ogreje ozračje.

Severina

Severina Le ena se barva čez zvezdo preliva, s krvavo rdečo pove, da je živa. Hlačni kostim po zadnji je modi, v prozornih špičakih po svetu zdaj hodi. Cvet je ogromen, razkošja pridih, v njeni lepoti skriva se stih. Lasje plapolajo in gladka je koža, ognjena celota srce nam poboža.

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