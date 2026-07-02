Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Urška Čepin Je dolgo bilo ni pred objektivom, niti s šampanjcem, niti ne s pivom. Sedaj pa v usnju atribute razkaže, oprsje je bujno, a ne od masaže. Pete kot igle, nevarno orožje, če si nesramen, bo trpelo mednožje. Rokavice navleče za vroče poletje, da reve ne zebe, ko izklopijo gretje.

Saša Einsiedler.

Saša Einsiedler Dva je svetova nase nadela, črne so rože podloga pa bela. Dolžina je damska in biseri tudi, eleganco poletno zvezda ponudi. Je boter s Sicilije poslal pokrivalo in nasmešek prešeren dobil v zahvalo. Lahko bi uzrli na kakšni jo barki, se bo prej še zaščitila pred sončnimi žarki.

Pia Pustovrh, voditeljica.

Pia Pustovrh Če se slučajno mudi vam na špil, okoli si trupa zavežite til. Krožnik na glavi, vas ščiti pred točo, lahko je čolniček, če padete v Sočo. Očala obvezno, za varjenje železa, s svetlo in temno kot plaha ste breza. Natikači z verigo za lažji korak, tega podviga zmožen ni vsak.

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