Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Andrej Težak - Tešky
Striček se skril je
pod velik klobuk,
morda v njem najde
uporaben poduk.
Da preden obuješ se,
brž prižgi lučko,
sicer spremenil se boš
v pisano bučko.
Čevlja vsak svojo sta
barvo zajela,
s stajlingom ni imel
težkega dela.
Čemu bi si delal
odvečne skrbi,
da od pikic na srajci
se nam že vrti.
Jasna Kuljaj
Še ena, ki ležernost
na čelu ji piše,
je pogumna, da takšna
si upa iz hiše.
Bujni lasje so
bogastvo največje,
se z boka nastavlja,
postrani jo vleče.
Hipijsko krilo
in črnina buhteča,
za nekoga je sreča,
za drugega vreča.
V vsakem primeru
občutek je sanjski,
ko v opravi nam skuha
golaž ciganski.
Jerca Legan
Nas dama pretepla je
z različnimi vzorci,
na glavi so gnezdo
naredili si škorci.
Blago je živalsko,
na pasu je kača,
iz naramnic ohlapnih
se naredila bo frača.
So čevlji iz plute
nuja poletja,
če grozi ti nevihta
v njih frčiš do zavetja.
Okusi različni,
se o njih ne razpravlja,
a gorje, če po nogah
zleze ji mravlja.
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