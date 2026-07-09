Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Andrej Težak - Tešky Striček se skril je pod velik klobuk, morda v njem najde uporaben poduk. Da preden obuješ se, brž prižgi lučko, sicer spremenil se boš v pisano bučko. Čevlja vsak svojo sta barvo zajela, s stajlingom ni imel težkega dela. Čemu bi si delal odvečne skrbi, da od pikic na srajci se nam že vrti.

jasna kuljaj voditeljica

Jasna Kuljaj Še ena, ki ležernost na čelu ji piše, je pogumna, da takšna si upa iz hiše. Bujni lasje so bogastvo največje, se z boka nastavlja, postrani jo vleče. Hipijsko krilo in črnina buhteča, za nekoga je sreča, za drugega vreča. V vsakem primeru občutek je sanjski, ko v opravi nam skuha golaž ciganski.

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Jerca Legan Nas dama pretepla je z različnimi vzorci, na glavi so gnezdo naredili si škorci. Blago je živalsko, na pasu je kača, iz naramnic ohlapnih se naredila bo frača. So čevlji iz plute nuja poletja, če grozi ti nevihta v njih frčiš do zavetja. Okusi različni, se o njih ne razpravlja, a gorje, če po nogah zleze ji mravlja.

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