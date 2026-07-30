Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

La Toya Lopez Na ples se revi je mudilo, je čas odpihnil pol obleke, le kdo bo zdaj podpiral dojke, ki so težje od opeke?! Naramnico je izgubila, zanese se na kos blaga, morda bo goste podojila, od nje smo vajeni vsega. Izbrala barvo je duhovno, modrost z očali pridobila, z razporkom, ki visoko seže, v petkah lažje bo hodila. Lasje so rahlo vzvalovani, kot klasje na pšeničnem polju, čez roke tetovaže silne, jih občudujejo v vesolju.

Igor Mikič FOTO: Mediaspeed

Igor Mikič Tip je osvežitev prava, saj se požvižga na očitke, da je drzen s svojim stilom, z užitkom bije javne bitke. Zanj ni pisano pravilo, manj je več, ampak obratno, je potujoča kič parada, rad se sveti stokaratno. Prozorna srajčka z dekoltejem, satenaste se zdijo hlače, očala sončna, pogled je resen, lasje pa kot odsev krtače. V dlani torbica usnjena, v njej je šminka, morda še robec, obvezni del sodobnih moških, ki znajo mahnit te na gobec.

Miha Kavčič FOTO: Mediaspeed