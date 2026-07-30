Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

La Toya Lopez
Na ples se revi je mudilo,
je čas odpihnil pol obleke,
le kdo bo zdaj podpiral dojke,
ki so težje od opeke?!
Naramnico je izgubila,
zanese se na kos blaga,
morda bo goste podojila,
od nje smo vajeni vsega.
Izbrala barvo je duhovno,
modrost z očali pridobila,
z razporkom, ki visoko seže,
v petkah lažje bo hodila.
Lasje so rahlo vzvalovani,
kot klasje na pšeničnem polju,
čez roke tetovaže silne,
jih občudujejo v vesolju.
Igor Mikič
Tip je osvežitev prava,
saj se požvižga na očitke,
da je drzen s svojim stilom,
z užitkom bije javne bitke.
Zanj ni pisano pravilo,
manj je več, ampak obratno,
je potujoča kič parada,
rad se sveti stokaratno.
Prozorna srajčka z dekoltejem,
satenaste se zdijo hlače,
očala sončna, pogled je resen,
lasje pa kot odsev krtače.
V dlani torbica usnjena,
v njej je šminka, morda še robec,
obvezni del sodobnih moških,
ki znajo mahnit te na gobec.
Miha Kavčič
Iz Londona prišel je frajer,
na daleč vidi se prestiž,
oblečen po ta zadnjih trendih,
za našo sceno je obliž.
Široke hlačnice mogočne,
pod njimi srebrnih čevljev špic,
dodatek palica pohodna,
res obvlada tale stric.
Zgornji del je prav poseben,
razkriva poslikavo kože,
na glavi se blešči cilinder,
kot encijan dehteče rože.
Brez uhanov ni celote,
pa tudi 'taška' zraven sodi,
navdih ustvarja, ker si upa
bit' domač v svetovni modi.