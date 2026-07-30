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Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je La Toyo Lopez, Igorja Mikiča in Miho Kavčiča.
La Toya Lopez FOTO: Mediaspeed

La Toya Lopez FOTO: Mediaspeed

Igor Mikič FOTO: Mediaspeed 

Igor Mikič FOTO: Mediaspeed 

Miha Kavčič FOTO: Mediaspeed 

Miha Kavčič FOTO: Mediaspeed 

La Toya Lopez FOTO: Mediaspeed
Igor Mikič FOTO: Mediaspeed 
Miha Kavčič FOTO: Mediaspeed 
Suzy
 30. 7. 2026 | 17:00
2:22
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La Toya Lopez

Na ples se revi je mudilo,

je čas odpihnil pol obleke,

le kdo bo zdaj podpiral dojke,

ki so težje od opeke?!

Naramnico je izgubila,

zanese se na kos blaga,

morda bo goste podojila,

od nje smo vajeni vsega.

Izbrala barvo je duhovno,

modrost z očali pridobila,

z razporkom, ki visoko seže,

v petkah lažje bo hodila.

Lasje so rahlo vzvalovani,

kot klasje na pšeničnem polju,

čez roke tetovaže silne,

jih občudujejo v vesolju.

Igor Mikič FOTO: Mediaspeed 
Igor Mikič FOTO: Mediaspeed 

Igor Mikič

Tip je osvežitev prava,

saj se požvižga na očitke,

da je drzen s svojim stilom,

z užitkom bije javne bitke.

Zanj ni pisano pravilo,

manj je več, ampak obratno,

je potujoča kič parada,

rad se sveti stokaratno.

Prozorna srajčka z dekoltejem,

satenaste se zdijo hlače,

očala sončna, pogled je resen,

lasje pa kot odsev krtače.

V dlani torbica usnjena,

v njej je šminka, morda še robec,

obvezni del sodobnih moških,

ki znajo mahnit te na gobec.

Miha Kavčič FOTO: Mediaspeed 
Miha Kavčič FOTO: Mediaspeed 

Miha Kavčič

Iz Londona prišel je frajer,

na daleč vidi se prestiž,

oblečen po ta zadnjih trendih,

za našo sceno je obliž.

Široke hlačnice mogočne,

pod njimi srebrnih čevljev špic,

dodatek palica pohodna,

res obvlada tale stric.

Zgornji del je prav poseben,

razkriva poslikavo kože,

na glavi se blešči cilinder,

kot encijan dehteče rože.

Brez uhanov ni celote,

pa tudi 'taška' zraven sodi,

navdih ustvarja, ker si upa

bit' domač v svetovni modi.

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