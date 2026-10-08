Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Zdenka Kahne
Gospa ne popušča,
podobna je sivki,
sandali odlični za
hojo po mivki.
Vse v istem odtenku,
le v ruti sij sonca,
se bo z modo borila
do bridkega konca.
Pričeska je bujna,
jo počesal je veter,
za njo se obrnil
še sveti je Peter.
Naborki mladostnost
brezskrbno delijo,
nohti na nogah
pa modro molčijo.
David Urankar
Šarmanten je moški,
se vse mu prilega,
a plašč nekam kratko
pod zadnjico sega.
Podoben poslovnežu,
ki po opravkih se 'svaljka',
še najbolj od vsega
se izpostavlja vezalka.
Na kravati so vzorci,
na šalu tekstura,
takole 'zadekan',
bolj težko ga žura.
Čeprav je že siv,
je mladenič v resnici,
ki se rad pregreši,
ko seže po pici.
Tjaša Kokalj
Nismo prepričani,
da zares prepoznamo,
ali gre v toplice
ali na premiero v Dramo.
A gotovo v nekaj,
kar v ospredje prihaja,
topel površnik,
ki se v ljubezni opaja.
Z njim bi lahko
nadomestili preprogo,
preoblekli fotelj
in se vživeli v vlogo
tapiserja pohištva
z izvirno idejo,
da pri osebnem stilu
zanemarimo mejo.
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