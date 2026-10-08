Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

pa modro molčijo.

nohti na nogah

še sveti je Peter.

za njo se obrnil

jo počesal je veter,

Pričeska je bujna,

do bridkega konca.

se bo z modo borila

le v ruti sij sonca,

Vse v istem odtenku,

hojo po mivki.

sandali odlični za

podobna je sivki,

Gospa ne popušča,

ko seže po pici.

ki se rad pregreši,

je mladenič v resnici,

Čeprav je že siv,

bolj težko ga žura.

na šalu tekstura,

Na kravati so vzorci,

se izpostavlja vezalka.

še najbolj od vsega

ki po opravkih se 'svaljka',

pod zadnjico sega.

a plašč nekam kratko

se vse mu prilega,

Šarmanten je moški,

Tjaša Kokalj

Nismo prepričani,

da zares prepoznamo,

ali gre v toplice

ali na premiero v Dramo.

A gotovo v nekaj,

kar v ospredje prihaja,

topel površnik,

ki se v ljubezni opaja.

Z njim bi lahko

nadomestili preprogo,

preoblekli fotelj

in se vživeli v vlogo

tapiserja pohištva

z izvirno idejo,

da pri osebnem stilu

zanemarimo mejo.