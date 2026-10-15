Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Lea Sirk

Le kaj je pevko spreletelo,

da jo pojedla je zavesa,

morda je zmanjkalo navdiha,

morda želi si v nebesa.

Na njej ne vidimo oblike,

saj zavita je v balo,

še roke so ujete v nekaj,

kar od prta je ostalo.

Pričeska kakor za valeto,

morda frizerski festival,

kdor pod to se je podpisal,

brž zasluži si kraval.

Od svetlobe se nam bliska,

je kot bidermajer šopek,

čez pas zavezani korzet,

na srečo ji pokril je popek.