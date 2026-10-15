Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Lea Sirk
Le kaj je pevko spreletelo,
da jo pojedla je zavesa,
morda je zmanjkalo navdiha,
morda želi si v nebesa.
Na njej ne vidimo oblike,
saj zavita je v balo,
še roke so ujete v nekaj,
kar od prta je ostalo.
Pričeska kakor za valeto,
morda frizerski festival,
kdor pod to se je podpisal,
brž zasluži si kraval.
Od svetlobe se nam bliska,
je kot bidermajer šopek,
čez pas zavezani korzet,
na srečo ji pokril je popek.
David Hojnik
Radar naš nemoč zaznava,
zato bi raje zamolčali,
a načelnost ne miruje
pa se bomo zarežali.
Vse narobe je na fantu,
ki je padel v belo zmedo,
brez silhuete, gor do brade
je zapet v lastno bedo.
Le kaj želi nam sporočiti,
z razporkom sredi dolgih hlač,
morda se hoče poročiti,
a je zabredel v leglo kač.
Na sredi žvenketa od kiča,
bojimo se za svoj okus,
če še malo vanj strmimo,
nas pošljejo takoj v Ambrus.
Pika Zrim
Kdo bi rekel, da je babi,
ženska, ki stoji pred nami,
oblači se po zadnji modi,
nikoli se ne ogne drami.
Jakna svojo zgodbo pravi,
s trakovi divja je, vihrava,
se po žilah vroče plazi
stilsko dovršena lava.
Klasika je belo-črna,
a pri njej se zdi drugačna,
z divjo grivo in nakitom
zdi se nam še bolj privlačna.
Hlače malce čez koleno,
naj se vidi kanček kože,
škorenjci, da je ne zebe,
jo vabijo v prestižne lože.
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