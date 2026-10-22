Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

je recept proti stresu.

izraz na obrazu

Zdravje v očeh je,

ki se lesketa.

je vredno zlata,

A nekaj na njej

iz udobnostnih con.

se ne trudi izstopit

in hlače na zvon,

ki sodi v rubriko,

na nogah je krasnih,

Še ena lepota

Tjaša Kokalj Jerala

Športna je tokrat

modna koketa,

za njo se naredila

dolga je četa.

Vsak jo bo vprašal

za kakšen nasvet,

naj bo to šolar,

gospod ali kmet.

Odlično je združila

kose različne,

med njimi premišljene

točke so stične.

Torba pletena,

kot nauk je zgodbe,

da za dobro podobo

ni treba poškodbe.