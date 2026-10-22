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Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Natašo Naneva, Tjašo Kokalj Jerala in Karin Škufca.
Nataša Naneva. FOTOGRAFIJE: Žiga Intihar za LJFW

Nataša Naneva. FOTOGRAFIJE: Žiga Intihar za LJFW

Tjaša Kokalj Jerala.

Tjaša Kokalj Jerala.

Karin Škufca.

Karin Škufca.

Nataša Naneva. FOTOGRAFIJE: Žiga Intihar za LJFW
Tjaša Kokalj Jerala.
Karin Škufca.
 22. 10. 2026 | 21:25
1:59
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Nataša Naneva

Še ena lepota

na nogah je krasnih,

ki sodi v rubriko,

misic brezčasnih.

Indigo puli

in hlače na zvon,

se ne trudi izstopit

iz udobnostnih con.

A nekaj na njej

je vredno zlata,

griva košata,

ki se lesketa.

Zdravje v očeh je,

nasmehu, telesu,

izraz na obrazu

je recept proti stresu.

Tjaša Kokalj Jerala.
Tjaša Kokalj Jerala.

Tjaša Kokalj Jerala

Športna je tokrat

modna koketa,

za njo se naredila

dolga je četa.

Vsak jo bo vprašal

za kakšen nasvet,

naj bo to šolar,

gospod ali kmet.

Odlično je združila

kose različne,

med njimi premišljene

točke so stične.

Torba pletena,

kot nauk je zgodbe,

da za dobro podobo

ni treba poškodbe.

Karin Škufca.
Karin Škufca.

Karin Škufca

Kakšna eleganca,

poglejte ta šik,

prefinjena drža

in nežen dotik.

Barvna paleta

izbrana z občutkom,

namenjena svežim,

jesenskim trenutkom.

Krilo z dolžino

kolena pokrije,

pod jakno vrhunska

postava se skrije.

Čevlji za dame,

ki znajo živet',

še šminka rdeča

za najlepši cvet.

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