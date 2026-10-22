Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Nataša Naneva
Še ena lepota
na nogah je krasnih,
ki sodi v rubriko,
misic brezčasnih.
Indigo puli
in hlače na zvon,
se ne trudi izstopit
iz udobnostnih con.
A nekaj na njej
je vredno zlata,
griva košata,
ki se lesketa.
Zdravje v očeh je,
nasmehu, telesu,
izraz na obrazu
je recept proti stresu.
Tjaša Kokalj Jerala
Športna je tokrat
modna koketa,
za njo se naredila
dolga je četa.
Vsak jo bo vprašal
za kakšen nasvet,
naj bo to šolar,
gospod ali kmet.
Odlično je združila
kose različne,
med njimi premišljene
točke so stične.
Torba pletena,
kot nauk je zgodbe,
da za dobro podobo
ni treba poškodbe.
Karin Škufca
Kakšna eleganca,
poglejte ta šik,
prefinjena drža
in nežen dotik.
Barvna paleta
izbrana z občutkom,
namenjena svežim,
jesenskim trenutkom.
Krilo z dolžino
kolena pokrije,
pod jakno vrhunska
postava se skrije.
Čevlji za dame,
ki znajo živet',
še šminka rdeča
za najlepši cvet.
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