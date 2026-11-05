Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Vse se preprosto

je tik pred zdajci.

na beli so srajci,

kot reka se vije,

Cailee Spaeny

Prilega rožnata se svila

njenim brhkim ženskim čarom,

čeprav se zdi, da prepojena

je še s slaščičarskim darom.

Zadek tele modne zgodbe

je podoben kosu torte,

čez katerega zapeljal

kamion je za transporte.

Morda pa skoči v neznano

in bo vlečka jo rešila,

ko odpre se kot padalo,

da ostane dekla čila.

Tistim z bujno domišljijo

to ne zdi se prav nič fino,

da petarda ji raznesla

zadnjično je odprtino.