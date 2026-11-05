Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Pamela Anderson
Krilo se vleče
kot reka se vije,
v nežni kreaciji
pomlad se razlije.
Gumbi odpeti
na beli so srajci,
pentlja zavezana
je tik pred zdajci.
Pastelni odtenek
pomirja oči,
v podobi igralke
pogum zaživi.
Vse se preprosto
z lepoto ujame,
ta tiha podoba
poglede prevzame.
Cailee Spaeny
Prilega rožnata se svila
njenim brhkim ženskim čarom,
čeprav se zdi, da prepojena
je še s slaščičarskim darom.
Zadek tele modne zgodbe
je podoben kosu torte,
čez katerega zapeljal
kamion je za transporte.
Morda pa skoči v neznano
in bo vlečka jo rešila,
ko odpre se kot padalo,
da ostane dekla čila.
Tistim z bujno domišljijo
to ne zdi se prav nič fino,
da petarda ji raznesla
zadnjično je odprtino.
Sarah Paulson
Le kdo jo je stlačil
v cekinasto je spalko,
se zdi, da ugrabili
so jo za talko.
Nekje na sredini
je okno v trezor,
oblikovalec te drame
si zasluži zapor.
Dolžina nerodno
nožice pokaže,
so rokavi predolgi,
posnetek ne laže.
Uhani okorni
kot trofeja sramote,
rdečilo na licih
ne popravi celote.
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