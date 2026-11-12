Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

prav tak umivalnik.

na spletni brskalnik,

A če malce pokukate

iz starogrškega veka.

ki navdih je dobila

za opremo kopalnic.

kot v katalogu

svež in iz tkalnic

Spodnji je del prišel

si keramično gmoto.

strmeli v goloto,

Zakaj bi nenehno

Sophie Thatcher

Je pred vrati sezona

novoletnih okraskov,

v vseh barvnih odtenkih

pristriženih laskov.

Nekaj, v kar včeraj

so ostanke zavili,

danes iz tega

so krilo sešili.

Zgornji je del

kot mogočni korzet,

v njega ukleščili

ves njen so svet.

Če bi za hip

ji prekrili obraz,

na sani bi obesil

si dedek jo Mraz.