Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Teyana Taylor
Zakaj bi nenehno
strmeli v goloto,
nadenite raje
si keramično gmoto.
Spodnji je del prišel
svež in iz tkalnic
kot v katalogu
za opremo kopalnic.
Odlitek telesa
postane obleka,
ki navdih je dobila
iz starogrškega veka.
A če malce pokukate
na spletni brskalnik,
najdete hitro
prav tak umivalnik.
Sophie Thatcher
Je pred vrati sezona
novoletnih okraskov,
v vseh barvnih odtenkih
pristriženih laskov.
Nekaj, v kar včeraj
so ostanke zavili,
danes iz tega
so krilo sešili.
Zgornji je del
kot mogočni korzet,
v njega ukleščili
ves njen so svet.
Če bi za hip
ji prekrili obraz,
na sani bi obesil
si dedek jo Mraz.
Law Roach
Kako bi izstopal
v množici kiča,
da vidijo te
vse do daljnega griča?
Lepa obleka
je očitno premalo,
zato si izmisliš,
kar bo rajo pregnalo.
Lasulja naj seže
do medeničnih kosti,
naj sveti se griva,
naj vse zablesti.
To so zakuhale
frizerke vesoljke
in na glavo poveznile
mu krtačo za školjke.
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