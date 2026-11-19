Odessa A'zion
Preproge so znova
očarale modo,
a perje jim tokrat
naredilo je škodo.
Pod bujno se grivo
skriva lepota,
niže pa čaka
oranžkasta gmota.
Na polovici v nas bulji
šokiran obraz,
ki molčeče zakriva
meseni dokaz.
Včasih neuki smo
za komentarje,
takrat za rešitev
zagrabimo škarje.
Inde Navarrette
Kaj se zgodi,
če nisi pazljiv,
brž kavni napoj
se bo po tebi razlil.
Z neba poškropile
so blatne jo kaplje,
kot da žabji bi mrest
raztrgale čaplje.
Na prvi pogled
je otožna kraljica,
po kateri se razlezla
je neuspela sladica.
Lahko bi bila
čokoladni sorbet
ali polomija
za spravit' v klet.
Janelle Monae
Ob takšni postavi
zasliši se hvala,
od zavisti še Venera
bi zelena postala.
Vse v eni je barvi,
se kot morje leskeče,
na krilih metulja
nas v pravljico vleče.
Z rokavicami zdi se,
da stvari so popolne
in kremplji bolj ostri
kot kljunček od žolne.
Kratka pričeska
z obrazom se sklada,
pred nami je diva,
ne kakšna klada.
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