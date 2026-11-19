Odessa A'zion igralka

Odessa A'zion Preproge so znova očarale modo, a perje jim tokrat naredilo je škodo. Pod bujno se grivo skriva lepota, niže pa čaka oranžkasta gmota. Na polovici v nas bulji šokiran obraz, ki molčeče zakriva meseni dokaz. Včasih neuki smo za komentarje, takrat za rešitev zagrabimo škarje.

Inde Navarrette igralka

Inde Navarrette Kaj se zgodi, če nisi pazljiv, brž kavni napoj se bo po tebi razlil. Z neba poškropile so blatne jo kaplje, kot da žabji bi mrest raztrgale čaplje. Na prvi pogled je otožna kraljica, po kateri se razlezla je neuspela sladica. Lahko bi bila čokoladni sorbet ali polomija za spravit' v klet.

Janelle Monáe igralka

Janelle Monae Ob takšni postavi zasliši se hvala, od zavisti še Venera bi zelena postala. Vse v eni je barvi, se kot morje leskeče, na krilih metulja nas v pravljico vleče. Z rokavicami zdi se, da stvari so popolne in kremplji bolj ostri kot kljunček od žolne. Kratka pričeska z obrazom se sklada, pred nami je diva, ne kakšna klada.

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