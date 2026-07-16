Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel! (Suzy)

Lorella Flego Sivka navdih je za njeno podobo, le kdo ji je zlikal vso kičasto robo. Svetlika se vlečka, z njo prah ves pobriše, čez telo jo ovije, nasmehe nariše. Vsega preveč le na eni je strani, pentlja na boku pred objemi jo brani. Griva se spušča čez desno ji ramo, najbrž tako se spodobi za damo. FOTO: Mediaspeed

Lorella Flego, voditeljica

Tukaj nato je še ena obleka, od trepalnic košatih težka je veka. Jo pudrast odtenek v princesko začara, zanjo obrača celotna se fara. Pomislil je sosed, da oblak je pred hišo, a naša očitno zadela je nišo, da tisto, kar plastičnim lutkam se sleče, v naslednjem trenutku kar nase navleče. FOTO: Mediaspeed

Lorella Flego, voditeljica