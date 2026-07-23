Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel! (Suzy)

Če slučajno ne veste kdo tale je mačo, ki čez laske prav rad se sprehodi s krtačo, naj rešim vas muk saj radovednost že grize, ker ste znašli se sredi ugankarske krize. So klaviatura in note za otroško uganko, težko bi ujeli v nevedno se zanko. Se pred vas je postavil domiselni pevec, ki v očeh se vrti mu namišljeni števec.