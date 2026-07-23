Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel! (Suzy)

Matjaž Kosi
Nekdo je razrezal plašč od mesarja, za obleko premalo bilo je denarja. Morda pa blondinec slekel je duhca, kot ulita prilega mu tale se rjuhca. Si pod njo je nadel oprijeto črnino, pod brado nekdo mu prilepil je glino. Ritem udaren iz zvočnikov seka, gospodič prihaja iz daljnega veka.
Lean Kozlar Luigi
Če slučajno ne veste kdo tale je mačo, ki čez laske prav rad se sprehodi s krtačo, naj rešim vas muk saj radovednost že grize, ker ste znašli se sredi ugankarske krize. So klaviatura in note za otroško uganko, težko bi ujeli v nevedno se zanko. Se pred vas je postavil domiselni pevec, ki v očeh se vrti mu namišljeni števec.
Gašper Rifelj
Pogumno izbral si je srajco in hlače, široke, da vanje mu zlezejo kače. Udobnega kroja, ki čeveljčke skrije, okoli pasu pa se nekaj mu vije. Kot bela omela tkanina se dviga, rokavi zavihani, pa kaj koga briga, če pevec izstopa zaradi oprave, glavno, da za njim se obračajo glave.