Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (Suzy)

Metka Premerl

Po obleki se preliva

poezija mavričnih odtenkov,

zelena torbica priročna

se oklepa njenih členkov.

Kroj ohlapen je, predihan,

rokavi v vetru plapolajo,

ta izbira ni za vsako,

še zlasti ozkogledno rajo.

Špičaki v sinergiji trave,

vse v zelenju iste zgodbe,

z nasmehom iz rdeče šminke

se podpisujejo pogodbe.

Gospe uspeva nemogoče,

da se ji klanja divji brest,

saj videti je res pompozno,

kot pravi Rorschachov je test.