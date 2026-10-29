Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (Suzy)

Metka Premerl
Po obleki se preliva
poezija mavričnih odtenkov,
zelena torbica priročna
se oklepa njenih členkov.
Kroj ohlapen je, predihan,
rokavi v vetru plapolajo,
ta izbira ni za vsako,
še zlasti ozkogledno rajo.
Špičaki v sinergiji trave,
vse v zelenju iste zgodbe,
z nasmehom iz rdeče šminke
se podpisujejo pogodbe.
Gospe uspeva nemogoče,
da se ji klanja divji brest,
saj videti je res pompozno,
kot pravi Rorschachov je test.
Igor Jelen
Včasih zdi se nemogoče,
kaj vse kdo nase navleče,
lahko ste stilsko dovršeni,
ali črno-bele vreče.
Želi mladost si povrniti,
zato se v najstnika oblači,
na majici so čičke-čačke,
čevlji so podobni kači.
Očala filmska so platna,
skoznje cela gruča gleda,
lasje piščančje so rumeni,
koža rožnato je bleda.
V rokah torba je velika,
vanjo spravi garsonjero,
iz enaindvajsetega stoletja
se preslikal je v drugo ero.
Nina Gazibara
Poglej, poglej
to modno mačko,
ki si zasluži
zlato značko.
Od glave do pete
vse je skladno,
po srcu vroče,
v odtenkih hladno.
Okrašen je suknjič
prešit s peresci,
postava hvali
se z bedresci.
Obutev športna,
obraz sproščen,
njen videz cenjen
in zelo čaščen.
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