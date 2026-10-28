Modno druženje: s čokolado ustvarjali umetnine (Suzy)

V prestolnici so se na prav posebnem modnem druženju srečali čevlji, čokolada in ustvarjalnost. Priljubljena znamka Deichmann je v elegantnem ambientu slaščičarne YAUYA Patisserie predstavila jesensko-zimsko kolekcijo, vendar tokrat ni ostalo le pri občudovanju najnovejših trendov. Gostje so namreč zavihali rokave in se preizkusili v nekoliko nenavadni umetniški dejavnosti – slikanju s čokolado. Med znanimi Slovenkami, ki so se prepustile ustvarjalnosti, je bila tudi Tjaša Kokalj, ki je pokazala, da ima pravo umetniško žilico.

S pomočjo izkušenega animatorja so udeleženci ustvarjali podobe v jesenskih odtenkih, od motivov narave do modnih kreacij. Dogodek je tako dobil precej bolj sproščeno in igrivo podobo, kot smo je vajeni pri klasičnih modnih predstavitvah. Seveda ni manjkalo niti zanimanja za čevlje. Med jesenskimi trendi so izstopali kavbojski škornji, gležnjarji, topli rjavi in bordo odtenki ter vedno opaznejši leopardji vzorec. Vplivnico Zalo Iskro Strnad so navdušile žametne superge, voditeljica Vesna Ponorac prisega na visoke škornje s peto, podjetnica Tina Mentol ima najraje čevlje z zakovicami, ki popestrijo še tako preprosto kombinacijo.

Tjaša Kokalj je velika modna navdušenka z ustvarjalno žilico.