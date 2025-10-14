Modrijani bodo zavzeli Stožice (Suzy)

Dogodek bo poudaril vrednote, kot so skrb za okolje, medsebojni odnosi in ljubezen. Modrijani se nanj temeljito pripravljajo, a hkrati ohranjajo delovni ritem, saj pripravljajo nov album z naslovom Glasba za ljubljene.
Blaž Švab, Peter Oset, Rok Švab, Franjo Oset in Sergije Lugovski letos že vse leto praznujejo četrt stoletja obstoja Modrijanov na glasbeni sceni – in to z glasbo. Praznično leto so začeli z veliko turnejo sredi januarja v Žireh in jo končali sredi marca na Jesenicah. Poletje so preživeli na številnih veselicah, a ves čas tudi ustvarjali. Do konca leta bodo tako izdali nov album Glasba za ljubljene, ki bo zelo poseben, saj bodo na njem pesmi, katerih soavtorji so vsi Modrijani. »Ta zbirka pesmi napoveduje naše novo glasbeno obdobje, ko bomo vsi še več ustvarjali, česar se izjemno veselim,« pove basist Franjo.
Prav tako bodo dokončali in do konca leta izdali še dva glasbena albuma s posnetki prej omenjene turneje, ki so jo poseli v živo. Na njej so fantje peli in igrali ob spremljavi Godalnega kvarteta Allegria ter bratov Matica Sotoška na klarinetu in Mihe Sotoška na trobenti. »Ta turneja je bila čisti užitek. Zelo smo veseli, da smo se odločili, da jo zvočno posnamemo in izdamo na dveh albumih,« ne skriva veselja kitarist Peter.
Mi vam lahko še prišepnemo, da ta namig ni naključje, saj bo scena na Noči Modrijanov tesno povezana prav s čebelami. Te so Modrijane več kot očitno zelo navdihnile, kar je mogoče videti v posebni videozgodbi, ki so jo posneli v promocijski namen in jo premierno predstavili redkim izbrancem, ki smo imeli čast biti v njihovi družbi v ljubljanskem Orehovem gaju.