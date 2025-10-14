  • Delo d.o.o.
MEH NA MAH

Modrijani bodo zavzeli Stožice (Suzy)

Skrivnosti ni več, 24. in 25. september prihodnje leto bosta dve Noči Modrijanov zapored, in to v največji ljubljanski dvorani Stožice.
Petra Švab, žena Roka Švaba, Vesna Juhart, žena Martina Juharta, in Anja Oset, žena Petra Oseta

Peter Oset ter poskočna Martin Juhart in Lovro Sadek, ki se je tri dni po druženju z Modrijani razveselil prvorojenke Lori.

Peter Oset in njegova Anja sta se letos poročila.

Jaka Bizjak je posnel promocijsko zgodbo Modrijanov, ob njem glasbenik Rok Lunaček.

Mojca Marot, Foto: Mojca Marot
 14. 10. 2025 | 06:25
3:10
Dogodek bo poudaril vrednote, kot so skrb za okolje, medsebojni odnosi in ljubezen. Modrijani se nanj temeljito pripravljajo, a hkrati ohranjajo delovni ritem, saj pripravljajo nov album z naslovom Glasba za ljubljene.

Blaž Švab, Peter Oset, Rok Švab, Franjo Oset in Sergije Lugovski letos že vse leto praznujejo četrt stoletja obstoja Modrijanov na glasbeni sceni – in to z glasbo. Praznično leto so začeli z veliko turnejo sredi januarja v Žireh in jo končali sredi marca na Jesenicah. Poletje so preživeli na številnih veselicah, a ves čas tudi ustvarjali. Do konca leta bodo tako izdali nov album Glasba za ljubljene, ki bo zelo poseben, saj bodo na njem pesmi, katerih soavtorji so vsi Modrijani. »Ta zbirka pesmi napoveduje naše novo glasbeno obdobje, ko bomo vsi še več ustvarjali, česar se izjemno veselim,« pove basist Franjo.

Prav tako bodo dokončali in do konca leta izdali še dva glasbena albuma s posnetki prej omenjene turneje, ki so jo poseli v živo. Na njej so fantje peli in igrali ob spremljavi Godalnega kvarteta Allegria ter bratov Matica Sotoška na klarinetu in Mihe Sotoška na trobenti. »Ta turneja je bila čisti užitek. Zelo smo veseli, da smo se odločili, da jo zvočno posnamemo in izdamo na dveh albumih,« ne skriva veselja kitarist Peter.

Za češnjo na torti, Noč Modrijanov, bo treba počakati na 24. in 25. september prihodnje leto, ko bodo zavzeli ljubljanske Stožice in priredili spektakel, kot smo jih od njih že vajeni iz preteklosti. »Odločitev za dvorano Stožice ni naključna, saj želimo oboževalcem omogočiti najboljšo mogočo izkušnjo, ki zahteva več prostora in vrhunsko tehnično izvedbo. To ta dvorana omogoča, saj bomo lahko sceno in potrebno tehnično opremo vanjo pripeljali kar s tovornjaki,« razloži Blaž, ki se veseli noči že zato, ker bo prelomnica v njihovem ustvarjalnem obdobju. Zato se na dogodek skrbno pripravljajo že zdaj in se bodo še vse leto. »Noč Modrijanov je vedno imela posebno moč in želimo si, da jo bo imela tudi ta, ki jo pripravljamo. No, pravzaprav dve. Slovenci smo narod, ki piše velike zgodbe. Mi postavljamo v ospredje vrednote, ki lahko spremenijo svet na bolje: odnos do okolja, medsebojne človeške odnose, ljubezen do Slovenije in sveta, glasbo in ples ter družino in skupnost. Vse, kar simbolizirajo čebele, mala bitja, ki nas navdušujejo in učijo, kako živeti bolje,« pravi.

Mi vam lahko še prišepnemo, da ta namig ni naključje, saj bo scena na Noči Modrijanov tesno povezana prav s čebelami. Te so Modrijane več kot očitno zelo navdihnile, kar je mogoče videti v posebni videozgodbi, ki so jo posneli v promocijski namen in jo premierno predstavili redkim izbrancem, ki smo imeli čast biti v njihovi družbi v ljubljanskem Orehovem gaju.

Peter Oset in njegova Anja sta se letos poročila.
Jaka Bizjak je posnel promocijsko zgodbo Modrijanov, ob njem glasbenik Rok Lunaček.
