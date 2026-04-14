Modrijani: prepustili so se kritikom (Suzy)

Če zna kdo zanetiti ogenj pod nogami slovenske estrade, je to Lado Bizovičar. Na odru ljubljanskega Gospodarskega razstavišča je na svoj znameniti žar brez usmiljenja posedel vseh pet modrijanov – Blaža in Roka Švaba ter Petra in Franja Oseta, večer zatem še Petra Prevca. Dvorano je napolnil smeh, na odru se je zbrala prava smetana slovenske scene. Kako je bilo videti na žaru, bo kmalu razkrila oddaja na POP TV. Modrijani že dolga leta veljajo za stalnico narodnozabavne scene in so nedvomno med tistimi, ki so harmoniko znova približali tudi mlajšim generacijam. Prav zaradi njih so jo številni vzljubili, radi jih spremljajo na koncertih in drugih dogodkih, njihova priljubljenost pa po več kot četrt stoletja ne pojenja – nasprotno, še raste. To potrjujeta tudi dva razprodana termina za Noč Modrijanov, ki bosta 24. in 25. septembra v ljubljanskih Stožicah.

»Skočili smo na uboge modrijane in se seveda pretvarjali, da nimajo milijarde oboževalcev, ki nas bodo do smrti lovili in prežali na nas,« je z nasmehom priznal Bizovičar, ko je Blaža, Roka, Petra in Franja prepustil 'kritikom'. Med tistimi, ki so si jih privoščili, sta bila tudi nekdanji predsednik Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na žaru. Na odru sta se Blažu znova pridružili njegovi nekdanji sovoditeljici – Melani Mekicar iz oddaje V petek zvečer in Darja Gajšek iz Slovenskega pozdrava. Nastopili so tudi Gašper Bergant, Marjan Šarec, Boštjan Gorenc - Pižama in celo vedeževalec Blaž.

A kljub ostrim šalam je bilo na koncu več poklonov kot kritik. Modrijane so mnogi hvalili, čeprav brez ščepca popra ni šlo. Posebno presenečenje je pripravil Peter Švab, 'oče skupine' in Blaža, ki je s fanti že od začetka in dobro pozna vse zgodbe iz zakulisja. »Prvih pet minut nas bo verjetno malo stiskalo, potem bomo padli noter in nam bo žal, da se je tako hitro končalo,« je pred začetkom dejal Blaž Švab. Je imel prav? »Niso nas 'šparali', res so si nas privoščili. A bilo je odlično – ljudje so uživali, to je tisto, kar največ šteje,« je povedal po dogodku. Vsega, kar se je dogajalo na odru, ne smemo razkriti, saj boste vse kmalu videli v oddaji. So pa člani skupine Modrijani večer zaključili tako, kot znajo najbolje – z glasbo. Za to priložnost so priredili slovenske ljudske pesmi. Kdo vse je bil tam, razkrivajo fotografije.

Manjkali niso niti Firbci.

Lara Medved v družbi svoje tete