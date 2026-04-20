Mojca Fatur in Klemen Slakonja: Pazi, kaj ješ! (Suzy)

Predelana hrana in instantne rešitve za vsakodnevne obroke niso na jedilniku Mojce Fatur in Klemena Slakonje. Izbrala sta svojo, precej bolj premišljeno pot. To nikakor ne pomeni, da živita asketsko, temveč da dajeta prednost telesu, ki si zapomni, kaj mu ponudimo. V njuni kuhinji diši po sezonskih, lokalnih in skrbno pridelanih sestavinah, ki odražajo spoštovanje do narave. Police niso rezultat naključij, temveč premišljenih odločitev – rada zahajata v preverjene trgovine, kjer kakovost ni le obljuba, ampak standard. Ekološko, biološko, preprosto, a polno okusa.

Otrokom ne postavljata strogih prepovedi, temveč jih učita ravnotežja. Torta za rojstni dan? Seveda. Sladek priboljšek po napornem dnevu? Zakaj ne. Ključ je v trdni osnovi, pri vsem tem jima pomaga tudi humor. Klemen rad doda kakšno šalo na račun 'zelenega' jedilnika, Mojca z nasmehom pokaže, da zdravo ne pomeni dolgočasno. Prav v tej sproščenosti se skriva bistvo njunega življenjskega sloga – takšnega, ki podpira dobro počutje, ne da bi postal breme.