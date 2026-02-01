  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Mojca Fatur: Kar naj mi očitajo, da sem nora (Suzy)

Nisem bila prva, ki jo je vprašala, ali je kdaj razmišljala, da bi postala motivacijska govornica.
Obožuje naravo, vsak dan mora biti v stiku z zelenjem.
Obožuje naravo, vsak dan mora biti v stiku z zelenjem.
T. K., FOTO: Mediaspeed, Sarah Louise Bennett/EBU, Črt Piksi, osebni arhiv
 1. 2. 2026 | 06:25
11:25
A+A-
Njena pozitivnost in energija, ki jo oddaja, nam sporočata, da je vse mogoče. Življenja se loteva z lahkotnostjo in odprtostjo, ki nam ju danes vsem primanjkuje. Ni presenetljivo, da je tudi zato tako izvrstno upodobila kar tri like v predstavi Veličastna ob boku Niku Škrlecu in legendarni Poloni Vetrih. S čim vas navdihuje Florence Foster Jenkins, glavni lik v predstavi, ki je tudi resnična oseba? Čeprav ni imela posluha, je pela na vse grlo in celo napolnila Carnegie Hall. S tem da brezkompromisno in neizprosno sledi svojim sanjam, temu, kar jo navdušuje in radosti. Da se ne ozira na nič ...

ZADNJE NOVICE
06:08
Novice  |  Slovenija
CERKVENA KUPOLA

Zidali cerkev in umrli, nesreča v Odrancih usodna za osem ljudi

Leta 1966 se je podrla cerkvena kupola.
1. 2. 2026 | 06:08
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Žepi jim bodo pretesni: februarja ta dva astrološka znaka privlačita denar kot magnet

Priložnosti bodo iz vseh strani ...
1. 2. 2026 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREDKAZENSKI POSTOPEK ŠE KAR TRAJA

Trener Matevž osumljen spolne zlorabe deklic, klub propadel

Predkazenski postopek zaradi domnevnih spolnih zlorab mladoletnih jahačic.
Moni Černe1. 2. 2026 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Od molitev do volitev ...

O politikih.
Aljana Fridauer Primožič31. 1. 2026 | 22:45
22:32
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRED DESETIMI LETI

Znani pri nas leta 2016: poglejte, kako so bili videti takrat (Suzy)

Družbena omrežja je preplavil še en trend obujanja spominov in nostalgije.
31. 1. 2026 | 22:32
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Naš človek na oblasti

Če je imel naš prej odgovornost do sebe in bližnjih, začne po novem odgovarjati sistemu, vlogi in pričakovanjem.
Primož Kališnik31. 1. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
