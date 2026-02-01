Mojca Fatur: Kar naj mi očitajo, da sem nora (Suzy)

Nisem bila prva, ki jo je vprašala, ali je kdaj razmišljala, da bi postala motivacijska govornica.
Galerija
Obožuje naravo, vsak dan mora biti v stiku z zelenjem.
Njena pozitivnost in energija, ki jo oddaja, nam sporočata, da je vse mogoče. Življenja se loteva z lahkotnostjo in odprtostjo, ki nam ju danes vsem primanjkuje. Ni presenetljivo, da je tudi zato tako izvrstno upodobila kar tri like v predstavi Veličastna ob boku Niku Škrlecu in legendarni Poloni Vetrih.
S čim vas navdihuje Florence Foster Jenkins, glavni lik v predstavi, ki je tudi resnična oseba? Čeprav ni imela posluha, je pela na vse grlo in celo napolnila Carnegie Hall.
S tem da brezkompromisno in neizprosno sledi svojim sanjam, temu, kar jo navdušuje in radosti. Da se ne ozira na nič ...