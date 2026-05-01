Bojan Cvjetićanin obljublja: Pridem tudi na dom (Suzy)

Če je kdo mislil, da Bojan Cvjetićanin blesti le na odru, kjer navdušuje tisočglave množice po Evropi, naj še enkrat premisli. Pevec skupine Joker Out je namreč dokazal, da se odlično znajde tudi na drugačnem terenu. Na domači terasi je zavihal rokave, prijel za orodje in se lotil polaganja ploščic.

Poletna akcija je v polnem teku, dokazno gradivo pa zgovorno potrjuje: malce prašen, z malto na nosu, a nič manj zmagoslaven kot po uspešno zaključeni turneji. Le da je tokrat osvojil kvadratne metre. In to še zdaleč ni vse. Ko ne zida, se prelevi v kralja pečenih dobrot. Skratka – karizmatičen frontman, priročen domači mojster in žar guru v enem. Če bi odprl servis 'Bojan na dom', bi bil njegov koledar verjetno še bolj poln, kot bo ljubljanski koncert 20. junija.