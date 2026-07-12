Monika Avsenik ima preprost recept za popoln poletni dan: »Dobra družba, senca in Sava – več ne potrebujem« (Suzy)

Galerija
Ko sonce neusmiljeno pripeka, Monika Avsenik dobro ve, kam pobegniti. Namesto klimatiziranih prostorov raje poišče osvežitev v objemu narave, najraje ob reki Savi. »Vročino najlažje premagam tako, da se grem malo ohladit v Savo. Če je le priložnost, poiščem senco, kjer se s prijatelji ali družino rada usedem še h kakšni partiji taroka,« nam je zaupala.
Čeprav jo pravi poletni dopust še čaka, že zdaj uživa v drobnih trenutkih, ki naredijo poletje posebno: brez hitenja, v dobri družbi in s prijetno osvežitvijo v vodi. »Moj recept za vroče dni je pravzaprav zelo preprost: dobra družba, senca, osvežitev v vodi in čim manj hitenja,« z nasmehom pove pevka, ki očitno baterije najraje polni tam, kjer čas teče nekoliko počasneje.