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Monika Avsenik ima preprost recept za popoln poletni dan: »Dobra družba, senca in Sava – več ne potrebujem« (Suzy)

Pevka vroče poletne dni najraje preživlja ob reki in v družbi prijateljev ali družine, pravi dopust pa jo še čaka.
Ko si zaželi oddiha, pevka najraje pobegne v objem narave.
Ko si zaželi oddiha, pevka najraje pobegne v objem narave.
A. M., foto osebni arhiv/instagram
 12. 7. 2026 | 17:00
1:07
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Ko sonce neusmiljeno pripeka, Monika Avsenik dobro ve, kam pobegniti. Namesto klimatiziranih prostorov raje poišče osvežitev v objemu narave, najraje ob reki Savi. »Vročino najlažje premagam tako, da se grem malo ohladit v Savo. Če je le priložnost, poiščem senco, kjer se s prijatelji ali družino rada usedem še h kakšni partiji taroka,« nam je zaupala.

Monika pravi, da so za lepo poletje dovolj dobra družba, senca in čim manj hitenja.
Monika pravi, da so za lepo poletje dovolj dobra družba, senca in čim manj hitenja.

Čeprav jo pravi poletni dopust še čaka, že zdaj uživa v drobnih trenutkih, ki naredijo poletje posebno: brez hitenja, v dobri družbi in s prijetno osvežitvijo v vodi. »Moj recept za vroče dni je pravzaprav zelo preprost: dobra družba, senca, osvežitev v vodi in čim manj hitenja,« z nasmehom pove pevka, ki očitno baterije najraje polni tam, kjer čas teče nekoliko počasneje.

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