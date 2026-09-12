Monika Avsenik praznovala okrogel rojstni dan (Suzy)

Griči, ciprese in pogled v daljavo – skoraj simbolična kulisa za vstop v novo življenjsko desetletje. Monika Avsenik je namreč 3. septembra dopolnila 30 let, ob jubileju pa ob fotografiji na instagramu zapisala: »Včasih po klančku gor, včasih tudi dol … Ampak če dočakam podobnih 30, podpišem!« In prvih trideset vnukinje legendarnega Slavka Avsenika je bilo res precej razgibanih. Čeprav je diplomirala iz razrednega pouka in nekaj let delala kot učiteljica, je nazadnje prevladala glasba. Pela je s Perpetuum Jazzile, spremljala Jana Plestenjaka, začela samostojno glasbeno pot, eden največjih trenutkov je prišel leta 2024, ko je v puljski Areni nastopila ob Andrei Bocelliju. Leto 2024 ji je prineslo tudi veliko zasebno prelomnico: septembra se je poročila z glasbenikom Anžetom Langusom Petrovićem. Anže ima iz prejšnjega zakona dva otroka, Monika pa je v enem od intervjujev povedala, da so jo lepo sprejeli in so med seboj zelo povezani. Zato lahko rečemo, da je v novo desetletje stopila ne le z vse bogatejšo glasbeno kariero, ampak tudi z izpolnjujočim družinskim življenjem.

Monika se ob rojstnem dnevu ozira nazaj in gleda naprej v prihodnost.