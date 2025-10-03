Mychi: Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Ko življenje odpre vrata premika, ga pogosto začutimo prej v srcu kot v mislih – kot nemir, pričakovanje, šepet, da je nekaj novega že na poti. In zdaj, v času, ko se kolesa usode znova premikajo, ni več prostora za dvome, ki so vas držali nazaj. Zrak diši po spremembi, koraki kličejo po svobodi, vaše srce se uči razpirati roke – ne za tisto, kar ste izgubili, ampak za tisto, kar prihaja. Sreča v tem trenutku ni zunanja nagrada, je notranje spoznanje, da ste preživeli in ste kljub vsem padcem še vedno tukaj, močnejši, jasnejši, bolj celoviti. Opolnomočenje ne pomeni, da ne bo več bolečine – pomeni, da ste jo sposobni nositi, ne da vas zlomi, da ste sposobni reči DA novim priložnostim, ker zaupate, da vas življenje vodi. To je čas, ko stare sence izgubljajo moč, ker jim ne dajete več hrane. To je čas, ko resnica postaja vaše gorivo. In to je čas, ko se zaveste, da se vsak premik naprej začne znotraj – s tistim tihim 'verjamem', ki ga izrečete sebi, preden ga svet zasliši. Zato zdaj hodite, stopajte v neznano z občutkom, da niste sami, ker vas spremljajo vaša duša, vaša zgodba in vaša moč. Vsaka pot, ki se šele odpira, vas bo vodila tja, kjer boste srečali sebe – srečali svojo srečo in odkrili, da je bila ves čas skrita v vašem srcu. Trenutna situacija vas kliče, da se izenačite – z resnico, dejanji, posledicami. Da stopite v svoje notranje sodišče ne kot tožnik, ampak kot priča. Kajti tu se odloča o nadaljevanju. O smeri, ki bo sledila. Čeprav boste mogoče ostali sami na razpotju, brez zemljevida in znanega glasu, vedite, da tisto, kar je pred vami, ne more več nositi teže tistega, kar je za vami. Resnica bo zavzela svoj prostor. Vi pa boste morali zavzeti svojega. Sreča ni v cilju, je v vsakem koraku, ki ga naredimo z odprtim srcem. Opolnomočenje pride, ko ne iščemo več dovoljenja, ampak si ga damo sami. Premiki naprej niso vedno veliki – včasih so tihe odločitve, ki za vedno spremenijo smer. In resnica je, da je vse, kar potrebujemo za nov začetek, že v nas. Zdaj je čas, da stopimo naprej – svobodni, celoviti, pripravljeni.