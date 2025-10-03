  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Mychi: Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Opolnomočenje pride, ko ne iščemo več dovoljenja, ampak si ga damo sami. Premiki naprej niso vedno veliki – včasih so tihe odločitve, ki za vedno spremenijo smer.
Shana Flogie. FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie. FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie, www.mychi.si
 3. 10. 2025 | 21:00
2:44
A+A-

Ko življenje odpre vrata premika, ga pogosto začutimo prej v srcu kot v mislih – kot nemir, pričakovanje, šepet, da je nekaj novega že na poti. In zdaj, v času, ko se kolesa usode znova premikajo, ni več prostora za dvome, ki so vas držali nazaj. Zrak diši po spremembi, koraki kličejo po svobodi, vaše srce se uči razpirati roke – ne za tisto, kar ste izgubili, ampak za tisto, kar prihaja. Sreča v tem trenutku ni zunanja nagrada, je notranje spoznanje, da ste preživeli in ste kljub vsem padcem še vedno tukaj, močnejši, jasnejši, bolj celoviti. Opolnomočenje ne pomeni, da ne bo več bolečine – pomeni, da ste jo sposobni nositi, ne da vas zlomi, da ste sposobni reči DA novim priložnostim, ker zaupate, da vas življenje vodi. To je čas, ko stare sence izgubljajo moč, ker jim ne dajete več hrane. To je čas, ko resnica postaja vaše gorivo. In to je čas, ko se zaveste, da se vsak premik naprej začne znotraj – s tistim tihim 'verjamem', ki ga izrečete sebi, preden ga svet zasliši. Zato zdaj hodite, stopajte v neznano z občutkom, da niste sami, ker vas spremljajo vaša duša, vaša zgodba in vaša moč. Vsaka pot, ki se šele odpira, vas bo vodila tja, kjer boste srečali sebe – srečali svojo srečo in odkrili, da je bila ves čas skrita v vašem srcu. Trenutna situacija vas kliče, da se izenačite – z resnico, dejanji, posledicami. Da stopite v svoje notranje sodišče ne kot tožnik, ampak kot priča. Kajti tu se odloča o nadaljevanju. O smeri, ki bo sledila. Čeprav boste mogoče ostali sami na razpotju, brez zemljevida in znanega glasu, vedite, da tisto, kar je pred vami, ne more več nositi teže tistega, kar je za vami. Resnica bo zavzela svoj prostor. Vi pa boste morali zavzeti svojega. Sreča ni v cilju, je v vsakem koraku, ki ga naredimo z odprtim srcem. Opolnomočenje pride, ko ne iščemo več dovoljenja, ampak si ga damo sami. Premiki naprej niso vedno veliki – včasih so tihe odločitve, ki za vedno spremenijo smer. In resnica je, da je vse, kar potrebujemo za nov začetek, že v nas. Zdaj je čas, da stopimo naprej – svobodni, celoviti, pripravljeni.

Več iz teme

kolumnaMyChisporočilo ob koncu tedna
ZADNJE NOVICE
21:53
Novice  |  Svet
MÜNCHEN

Nov incident z dronom, tokrat zelo blizu nas! V zraku helikopterji: »Prelete jemljemo zelo resno«

Policija je sprožila preiskavo izvora dronov in v zrak poslala helikopterje.
3. 10. 2025 | 21:53
21:28
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 3,0

Uf, precej nas je streslo, ste čutili?

Zabeležili so ga v bližini Rogaške Slatine.
3. 10. 2025 | 21:28
21:00
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Mychi: Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Opolnomočenje pride, ko ne iščemo več dovoljenja, ampak si ga damo sami. Premiki naprej niso vedno veliki – včasih so tihe odločitve, ki za vedno spremenijo smer.
3. 10. 2025 | 21:00
20:43
Bulvar  |  Zanimivosti
LOČITVENI POSTOPEK

Mama bivšega udarila po ženski, ki je spala s 1000 moškimi v enem dnevu: »Ne poznam nikogar, ki bi jo imel rad«

Bivši mož Bonnie Blue razkriva, kaj si misli o njeni karieri, medtem ko njegova mama udarja po zvezdnici sredi ločitve.
3. 10. 2025 | 20:43
20:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

V Kromberku razbijal avtomobile na parkirišču in kradel dele

Z ukradenimi predmeti je storilec izginil neznano kam.
3. 10. 2025 | 20:27
20:17
Novice  |  Svet
NI BILO STOLA ZANJ

Nova blamaža predsednika! Vdrl je v dvorano, ni imel prostora pa polomil stol (VIDEO)

Vučićeva nova blamaža! Vdrl je v dvorano, ni imel prostora pa polomil stol (VIDEO)
3. 10. 2025 | 20:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki