Mychi: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Vsi vemo, da se kolo vrti. Da se stvari vračajo. Da se, prej ali slej, vsaka beseda, odločitev, dejanje zapiše v tkanino časa in nas nekje, nekoč spet poišče. Toda v tem času – zdaj, tukaj ne govorimo več o subtilnih šepetih usode, temveč o jasnem, silovitem premiku, ki ne čaka več, da se pripravimo.

Ko se kolo obrača, se začne tudi vračati – kot bumerang tistih reči, ki smo jih izrekli, ne da bi jih mislili, kot senca tistih odnosov, v katerih smo se skrivali pred resnico, kot opomnik, da svetloba ni nekaj, kar si zaslužimo, ampak nekaj, kar si upamo nositi. In tokrat se ne obrača tiho, temveč silovito jasno. Vse, kar je bilo skrito, bo našlo pot na površje. Laži, ki so bile zavite v lepe besede. Občutki, ki so bili potlačeni pod plastmi vsakdana. Pogodbe, ki so bile sklenjene iz strahu, ne iz ljubezni. Zdaj je čas razkritja – in posledic.

Vse, kar je bilo izrečeno iz ega, bo zdaj obrnjeno proti tistemu, ki je govoril. Vse obljube, ki niso bile srčne, bodo zdaj preizkušene.

Odnosi, tisti najbolj sveti in najbolj ranljivi prostori našega življenja, so v tem trenutku najbolj izpostavljeno ogledalo. Kajti ravno tam smo največkrat varali – sebe ali druge. Molčali smo, ko bi morali spregovoriti. Obljubljali smo, da bomo, pa nismo. Ostajali smo, čeprav smo vedeli, da ne čutimo več. In govorili smo o ljubezni, medtem ko smo bežali pred iskrenostjo. A kolo ne sprašuje, ali smo pripravljeni. Kolo samo beleži. In zdaj, ko se obrača, nam vrača vse, kar smo nekoč položili v svoj notranji vrt. Kar ste posadili, zdaj kali.

Včasih so to cvetovi resnice. Drugič trnje, ki nas opominja, kje smo ljubili napol. V ljubezni ni prostora za polovičarstvo. Ljubezen ne potrebuje okraskov, le prostor, da je. A največkrat smo jo pokvarili s pričakovanji, s strahom, da bomo zapuščeni, z iluzijo, da mora nekdo najprej zapolniti našo praznino. Zdaj je čas, ko ta praznina spregovori. Ko odnos, ki ni zgrajen na temeljih resnice, razpoka – in skozi razpoko pride na plan vse, kar je bilo prej potlačeno. Vse, kar je bilo izrečeno iz ega, bo zdaj obrnjeno proti tistemu, ki je govoril. Vse obljube, ki niso bile srčne, bodo zdaj preizkušene.