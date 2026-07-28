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Na barko po novo energijo: tako poletje uživa Gianni Rijavec (Suzy)

Med pripravami na turnejo ob 40-letnici kariere si baterije najraje napolni na morju v družbi žene Patricije.
Gianni si poleti z ženo Patricijo najraje napolni baterije na barki v Italiji.
Gianni si poleti z ženo Patricijo najraje napolni baterije na barki v Italiji.
A. M., foto osebni arhiv
 28. 7. 2026 | 17:00
1:24
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Za Giannija Rijavca bo letošnje poletje vse prej kot počitniško. »Poletje je zelo delovno, saj pripravljam in že začenjam turnejo Sentimenti ob 40-let­nici svoje profesionalne glasbene kariere,« razkrije glasbenik. Turneja bo trajala vse do leta 2027, vrhunec pa bo dosegla julija. »Takrat načrtujemo megaspektakel, kakršnega v Sloveniji še ni bilo,« napoveduje. Kljub številnim obveznostim si z ženo Patricijo vzameta čas zase.

Na morju si najbolj spočije dušo.
Na morju si najbolj spočije dušo.

»Skočiva na morje, največkrat v bližnjo Italijo, kjer imava barko. Včasih obiščeva tudi kakšno lepo italijansko mesto, da si malo priveževa dušo in napolniva baterije z zahodno kulturo in umetnostjo,« pove. Poletna vročina mu ne povzroča težav. »Raje imam toploto kot mraz. Pozimi otrpnem kot kača,« se pošali. Za osvežitev najraje poseže po brezalkoholnem pivu, doma pa ne sme manjkati še ena poletna klasika. »Pod lipo na domačem dvorišču vedno prija kakšna rezina pršuta. To je že pravi poletni ritual,« se nasmehne glasbenik.

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