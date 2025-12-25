Na kožo pisan parfum lahko izberete v štirih korakih (Suzy)

Ko izbiramo dišavo, najprej razmislimo, kaj želimo sporočiti z njo. Bi radi poudarili svojo romantično plat ali dišali po svežem? Bi radi dajali vtis klasične ženske ali temperamentne zapeljivke, ki se ji je nemogoče upreti? Kakšni ženski je namenjena določena dišava, lahko navadno ugotovimo že po obrazih, ki jih parfumske hiše izberejo za ambasadorje določene dišave, in vzdušju v oglasih. Odlično informacijo o tem, kakšna je dišava, o kateri razmišljamo, nam povedo ključne note parfumov. Najbolj priljubljene note so bergamotka, jasmin, vanilja in mošus. Če je v parfumu najbolj poudarjena prva, pomeni, da gre za svež, optimističen vonj, ki spravlja v dobro voljo. Parfumi s poudarjeno noto jasmina so čutni in ženstveni ter veljajo za klasiko. Tisti, ki jih nosi, dajejo nekakšen vintage pridih. Tople, sladke in objemajoče občutke boste vzbudili s parfumi, ki imajo v ospredju noto vanilje. Za vroče večere so idealni parfumi s poudarjenim mošusom – za globok, intimen in seksi vtis. Za praznike pa se lahko, ne glede na siceršnji okus, vedno odenete v vonje, ki vsebujejo tople začimbne note, kot so cimet, mirta, pačuli in ingver.

4 koraki do pravega 1. Izberite največ dva parfuma, ki vas res pritegneta po opisu. 2. Nanesite ju na kožo (ne na listič!) – enega na eno zapestje, drugega na drugo. 3. Počakajte od 20 do 30 minut, da se dišava razvije. 4. Opazujte: se z vonjem počutite ‘vi’?

Pozor, to niso dišave za feministke. Obožujejo jih klasične ženske, ki se vedno razveselijo šopka cvetja in imajo rade klasične ženske razvade, kot je nakupovanje oblačil. Pravi zanje so parfumi, kot sta Merit Retrospect – cvetlična dišava z bergamotko, jasminom in vaniljo ali intenzivna cvetlična klasika Miss Dior Parfum. Ženske, ki nosijo enostavne kroje, nevtralne barve in ne marajo pretirane bleščave, se pogosto najdejo v lesnih dišavah. Primer takšne sveže in naravne elegance je Prado, ki združuje note kamilice, žajblja in ličija. Le kdo ne potrebuje kdaj toplega vonja, v katerega se lahko ovije kot v puhasto odejo? Med parfume te vrste sodi Victoria Beckham Vanilla. Dišava združuje vaniljo, cedrovino in tonko. Vonji, ki dajejo občutek, kot da bi ravnokar prikorakali izpod prhe, so priljubljeni med ljubiteljicami narave. Zračen, svež, čist občutek pričarajo dišave, kot je na primer Colonia, ki vsebuje grenivko, meto in krvavo mandarino. Pridih skrivnostnosti in nadnaravnih moči podari tisti, ki ga nosi parfum Messe de Minuit. Dišava z notami mire, cimeta in pačulija je globoka, skrivnostna, celo malce temna.