Glasba Boštjana Japlja iz Studenega pri Postojni spremlja že od otroštva. »Čeprav moji starši niso bili nikoli glasbeniki, smo z narodnozabavno glasbo povezani že od nekdaj, saj smo jo doma vedno poslušali. No, saj smo poslušali tudi hrvaško, ampak prevladovala je slovenska,« pripoveduje. Harmoniko je prvič vzel v roke pri devetih letih, a jo nato postavil v kot. Ob koncu osnovne šole ga je znova zamikala, od takrat je njegova redna spremljevalka. Ideja za ansambel TiK-TaK se je porodila njegovemu bratu Urošu, ki je sestavil prvo ekipo fantov. »Na martinovo leta 2007, torej pred natanko 19 leti, sem se jim pridružil tudi jaz, kar štejemo za uradni začetek delovanja ansambla. Sam sem sicer nekakšen ljudski godec, a v ansamblu zgolj pojem, kar mi je bilo od vsega začetka bolj všeč. Pri zabavni glasbi sedem za bobne, harmoniko vzamem v roke le še v kakšni izbrani družbi,« pravi Boštjan, ki je harmoniko aktivno igral do leta 2013. Takrat je moral zaradi bolezni izpustiti kar nekaj nastopov, prav v tem času je ansambel TiK-TaK postal petčlanska zasedba.

Z Natalijo sta ponosna oče in mama Mije in Sije.

Na festivalu v Števerjanu so nagrado osvojili tudi pred štirimi leti.

»Poleg glasbe sem se vedno bolj posvečal medijem, organizaciji vaj, stikom z avtorji, usklajevanju srečanj in številnim drugim opravilom, potrebnim za delovanje ansambla,« še pove. Po poklicu je strojni tehnik, že 11 let vodi družinsko podjetje, ki ga je prevzel po očetu. »Ukvarjamo se z brizganjem plastike za avtomobilsko industrijo, belo tehniko, embalažo, izdelujemo tudi kaj za splošno uporabo, denimo zatiče za kopreno na vrtu in razne vložke. Skratka, nabor je res širok,« pove Boštjan. V ansamblu sta še vedno njegov brat Uroš Japelj, ki že od začetka igra bas kitaro, in pevec Jernej Faganel, ki je z njima od prvih nastopov. Pozneje so se jim pridružili Anže Širca na ritem kitari in Domen Šraj na harmoniki, pri ubiranju strun jim že tri sezone pomaga tudi Urošev sin Gašper. TiK-TaK je sicer prvi ansambel, ki se mu je Boštjan pridružil. »Vmes sem pomagal in se preizkusil še v kvintetni zasedbi, a kljub temu ostajam zvest prvemu in edinemu ansamblu s štiriglasnim fantovskim petjem,« pravi glasbenik, ki si je pred nedavnim s partnerko Natalijo ustvaril družino. »Spoznala sva se v srednji šoli, ob njenem koncu postala par in letos obeležila 20 let zveze, čeprav sva še vedno na 'koruzi', kot pravijo. Septembra pred petimi leti se nama je rodila prva hčerka Mija, januarja 2024 se nam je pridružila še Sija. To je največje bogastvo, ki ga človek lahko ima. Čeprav ni vedno vse rožnato, si ne znam predstavljati vsakdana brez hčerkic in Natalije,« pravi Boštjan, ki se z družino najraje odpravi na morje, saj obožujejo sonce, kopanje v kristalno čisti vodi in večerne sprehode ob obali. »Radi smo skupaj tudi doma ob kakšni dobri risanki in kokicah,« pove. Za druge hobije mu zmanjkuje časa. »Trenutno si urejamo dom, vendar se temu lahko posvetim šele po več kot osemurnem delovniku v domačem podjetju,« nam zaupa. Pred leti se je lotil še obnove starodobnika, ki šteje več kot pol stoletja. »A mora zaradi pomanjkanja časa trenutno čakati na boljše čase,« sklene.