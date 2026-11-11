Na snemanju je preskočila iskrica (Suzy)

Med snemanjem so namreč nekateri hollywoodski zvezdniki ugotovili, da je kemija med njimi še kako resnična. Iz filmskih poljubov so se razvile prave romance, ki so se včasih nadaljevale še dolgo po koncu snemanja. Nekatere so prerasle v srečne zakone, druge poskrbele za odmevne škandale in boleče razhode.

"Mr. & Mrs. Smith" Brad Pitt, Angelina Jolie 2005,Image: 150666022, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Ljubezen, o kateri je govoril ves svet

Brad Pitt in Angelina Jolie sta se zbližala leta 2004 med snemanjem akcijske komedije Gospod in gospa Smith, v kateri sta igrala zakonca, ki drug pred drugim skrivata, da sta poklicna morilca. Pitt je bil takrat še poročen z Jennifer Aniston. Jolie je pozneje povedala, da sta razvila nepričakovano močno povezanost, čeprav sprva nista načrtovala romantičnega razmerja. Leta 2005 se je Pittov zakon končal, z Angelino sta postala par. Skupaj sta vzgajala šest otrok in se leta 2014 poročila. Dve leti pozneje je Jolie vložila zahtevo za ločitev, njuni pravni spori pa so se nadaljevali še dolgo po razhodu.

Serija jima je spremenila življenje Tom Hanks in Rita Wilson sta se prvič srečala leta 1981, ko je gostovala v njegovi televizijski seriji Prisrčna pajdaša. Hanks je bil takrat še poročen s prvo ženo Samantho. Nekaj let pozneje sta znova sodelovala pri filmu Prostovoljci, v katerem sta igrala lika, med katerima se razvije romanca. Igralec je pozneje povedal, da sta se z Rito preprosto pogledala in oba začutila, da je med njima nekaj posebnega. Leta 1988 sta se poročila in dobila sinova Cheta in Trumana.

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Serija jima je spremenila življenje

Tom Hanks in Rita Wilson sta se prvič srečala leta 1981, ko je gostovala v njegovi televizijski seriji Prisrčna pajdaša. Hanks je bil takrat še poročen s prvo ženo Samantho. Nekaj let pozneje sta znova sodelovala pri filmu Prostovoljci, v katerem sta igrala lika, med katerima se razvije romanca. Igralec je pozneje povedal, da sta se z Rito preprosto pogledala in oba začutila, da je med njima nekaj posebnega. Leta 1988 sta se poročila in dobila sinova Cheta in Trumana.

Grozljivka za ljubezen Freddie Prinze Jr. in Sarah Michelle Gellar sta se spoznala leta 1997 na snemanju grozljivke Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje. Čeprav sta bila oba mlada in priljubljena igralca, se nista takoj zaljubila. Freddie je pozneje povedal, da sta imela sprva precej različna življenjska sloga in interese. Kljub temu sta ostala prijatelja, leta 2000 pa sta se dogovorila za večerjo, na kateri naj bi se jima pridružil še tretji prijatelj. Ko je ta odpovedal, sta ostala sama in večer se je nepričakovano spremenil v zmenek. Leta 2002 sta se poročila v Mehiki, v zakonu sta se jima rodila dva otroka. Njuna zveza je ena najdaljših med hollywoodskimi pari, ki so se spoznali na snemanju.

USA. Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. and Jennifer Love Hewitt in a scene from ©Columbia Pictures film: I Know What You Did Last Summer (1997). Plot: Four young friends bound by a tragic accident are reunited when they find themselves being stalked by a hook-wielding maniac in their small seaside town.,Image: 567712066, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets., *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no

Grozljivka za ljubezen

Freddie Prinze Jr. in Sarah Michelle Gellar sta se spoznala leta 1997 na snemanju grozljivke Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje. Čeprav sta bila oba mlada in priljubljena igralca, se nista takoj zaljubila. Freddie je pozneje povedal, da sta imela sprva precej različna življenjska sloga in interese. Kljub temu sta ostala prijatelja, leta 2000 pa sta se dogovorila za večerjo, na kateri naj bi se jima pridružil še tretji prijatelj. Ko je ta odpovedal, sta ostala sama in večer se je nepričakovano spremenil v zmenek. Leta 2002 sta se poročila v Mehiki, v zakonu sta se jima rodila dva otroka. Njuna zveza je ena najdaljših med hollywoodskimi pari, ki so se spoznali na snemanju.

Dolga pot do zakona Penélope Cruz in Javier Bardem sta se prvič srečala leta 1992 na snemanju španskega filma Pršut, pršut. Penélope je bila takrat stara osemnajst let, Javier nekaj let starejši, vendar se med njima še ni razvilo razmerje. Njuni poti sta se znova prekrižali 15 let pozneje, med snemanjem filma Vicky Cristina Barcelona. Tedaj je preskočila iskrica, čeprav sta svojo zvezo dolgo skrivala pred javnostjo. Leta 2010 sta se poročila na Bahamih, pozneje sta se jima rodila sin Leo in hči Luna.

JAMON, JAMON, Penelope Cruz, Javier Bardem, 1992. (c) Academy Entertainment/ Courtesy: Everett Collection.,Image: 98156948, License: Rights-managed, Restrictions: For usage credit please use; ©Academy Entertainment/Courtesy Everett Collection, Model Release: no

Dolga pot do zakona

Penélope Cruz in Javier Bardem sta se prvič srečala leta 1992 na snemanju španskega filma Pršut, pršut. Penélope je bila takrat stara osemnajst let, Javier nekaj let starejši, vendar se med njima še ni razvilo razmerje. Njuni poti sta se znova prekrižali 15 let pozneje, med snemanjem filma Vicky Cristina Barcelona. Tedaj je preskočila iskrica, čeprav sta svojo zvezo dolgo skrivala pred javnostjo. Leta 2010 sta se poročila na Bahamih, pozneje sta se jima rodila sin Leo in hči Luna.

Druga priložnost na snemanju Goldie Hawn in Kurt Russell sta se prvič srečala že leta 1966, med snemanjem Disneyjevega filma. Takrat je bila Goldie stara enaindvajset let, Kurt šele šestnajst, zato se med njima ni razvilo romantično razmerje. Skoraj dve desetletji pozneje sta se znova zagledala med pripravami na film Swing Shift. Začela sta se dobivati in leta 1983 postala par. Tri leta pozneje se jima je rodil sin Wyatt, skupaj sta vzgajala še otroke iz prejšnjih razmerij. Čeprav se nikoli nista poročila, ostajata eden najbolj znanih in dolgoletnih hollywoodskih parov.

Goldie Hawn, Kurt Russell Characters: Kay Walsh,Mike 'Lucky' Lockhart Film: Swing Shift (USA 1984) Director: Jonathan Demme 13 April 1984 Date: 13 April 1984,Image: 473355967, License: Rights-managed, Restrictions: Please use full Credit line: Mary Evans/AF Archive/Warner Bros.. **Warning** This Photograph is for editorial use only and is the copyright of Warner Bros. and/or the Photographer assigned by the Film or Production Company & can only be reproduced by p, Model Release: no

Druga priložnost na snemanju

Goldie Hawn in Kurt Russell sta se prvič srečala že leta 1966, med snemanjem Disneyjevega filma. Takrat je bila Goldie stara enaindvajset let, Kurt šele šestnajst, zato se med njima ni razvilo romantično razmerje. Skoraj dve desetletji pozneje sta se znova zagledala med pripravami na film Swing Shift. Začela sta se dobivati in leta 1983 postala par. Tri leta pozneje se jima je rodil sin Wyatt, skupaj sta vzgajala še otroke iz prejšnjih razmerij. Čeprav se nikoli nista poročila, ostajata eden najbolj znanih in dolgoletnih hollywoodskih parov.

Iz filmske družine v pravo Ryan Gosling in Eva Mendes sta leta 2011 skupaj snemala dramo Grehi očetov, v kateri sta igrala nekdanja partnerja z otrokom. Prizori, v katerih sta upodobila družino, so v igralcu prebudili željo po resničnem družinskem življenju z Evo. Med snemanjem se je njuna povezanost razvila v ljubezensko razmerje, ki sta ga dolgo skrivala pred javnostjo. Leta 2014 se jima je rodila hči Esmeralda, dve leti pozneje še Amada.

Ryan Gosling & Eva Mendes Characters: Luke, Romina Film: The Place Beyond The Pines (USA 2012) Director: Derek Cianfrance 07 September 2012 Date: 2012,Image: 797136840, License: Rights-managed, Restrictions: **Warning** This Photograph is for editorial use only and is the copyright of Focus Features and/or the Photographer assigned by the Film or Production Company & can only be reproduced by publications in conjunction with the promotion of the above Film. A Mandatory Credit To Focus Features is required. The Photographer should also be credited when known. No commercial use can be granted without written authority from the Film Company., Model Release: no

Iz filmske družine v pravo

Ryan Gosling in Eva Mendes sta leta 2011 skupaj snemala dramo Grehi očetov, v kateri sta igrala nekdanja partnerja z otrokom. Prizori, v katerih sta upodobila družino, so v igralcu prebudili željo po resničnem družinskem življenju z Evo. Med snemanjem se je njuna povezanost razvila v ljubezensko razmerje, ki sta ga dolgo skrivala pred javnostjo. Leta 2014 se jima je rodila hči Esmeralda, dve leti pozneje še Amada.

Strast severno od zidu Kit Harington in Rose Leslie sta se zbližala med snemanjem druge sezone serije Igra prestolov, v kateri sta igrala Jona Snowa in Ygritte. Njuna lika sta se zaljubila v nevarnem svetu onkraj Zidu, podobna čustva so se razvila tudi za kamerami. Harington je pozneje povedal, da so bili tedni snemanja na Islandiji najlepši, saj se je tam zaljubil v Rose. Kot posebno romantične je opisal severni sij, zasneženo pokrajino in odmaknjenost snemalne ekipe. Razmerje sta nekaj časa skrivala pred javnostjo, nato ga leta 2016 potrdila. Dve leti pozneje sta se poročila na Škotskem, v zakonu sta se jima rodila dva otroka.

GAME OF THRONES, Rose Leslie, Kit Harington in 'Valar Dohaeris' (Season 3, Episode 1, aired March 31, 2013), 2011-,,Image: 162669503, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Strast severno od zidu

Kit Harington in Rose Leslie sta se zbližala med snemanjem druge sezone serije Igra prestolov, v kateri sta igrala Jona Snowa in Ygritte. Njuna lika sta se zaljubila v nevarnem svetu onkraj Zidu, podobna čustva so se razvila tudi za kamerami. Harington je pozneje povedal, da so bili tedni snemanja na Islandiji najlepši, saj se je tam zaljubil v Rose. Kot posebno romantične je opisal severni sij, zasneženo pokrajino in odmaknjenost snemalne ekipe. Razmerje sta nekaj časa skrivala pred javnostjo, nato ga leta 2016 potrdila. Dve leti pozneje sta se poročila na Škotskem, v zakonu sta se jima rodila dva otroka.