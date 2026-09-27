Načrti skupine Flirrt: Največje praznovanje šele prihaja (Suzy)

Skupina Flirrt je pred kratkim v razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma dokazala, da po skoraj treh desetletjih še zdaleč ne popušča. Na tri ure dolgem koncertu Na štiri oči je zazvenelo 28 skladb, med njimi Romeo in Julija, Ona, Punca v belem, Kometa in Rad bi ti povedal. Občinstvo je večkrat vstalo na noge ter dvorano razsvetlilo z lučkami mobilnih telefonov. Rok Lunaček je večer popestril z zgodbami in šalami, med drugim tudi z razlago, zakaj je skupina nastala prav 8. februarja 1997.

Ne, ker bi bili tako kulturni, kot bi marsikdo pomislil, ampak ker takrat preprosto ni bilo pouka. Največje presenečenje so prihranili za konec, ko so napovedali, da bodo 30. obletnico 27. novembra prihodnje leto praznovali v Areni Stožice, kjer jih čaka največji samostojni koncert kariere. Do takrat ne bodo počivali, saj napovedujejo nov album, dokumentarni film in novo glasbo. Iz intimnega Na štiri oči so tako krenili naravnost pred tisoče oči.