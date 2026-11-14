Načrti Suki Waterhouse: poroka s Pattinsonom bo nora zabava (Suzy)

Pevka in igralka Suki Waterhouse je razkrila, da bo njena poroka z igralcem Robertom Pattinsonom pravi spektakel. O razmerju z enim najbolj zaželenih hollywoodskih igralcev je spregovorila v intervjuju za časopis The Sunday Times. Čeprav se že nekaj časa šušlja, da sta se zvezdnika po rojstvu hčerke marca 2024 že poročila, je povedala, da veselega dne še ni bilo. »Ali bi se odločila za vse ali za nič,« je razkrila načrte za poroko, ki je za zdaj odložena vsaj do konca leta.

»Če bi se odločila za poroko, bi pripravila ogromno zabavo in poskrbela, da bi bilo noro in nepozabno.« Dotaknila se je tudi njune zveze, ki jo kljub natrpanim urnikom uspešno ohranjata. »Skoraj desetletje je že minilo, kar je čudovito. Včasih ne morem verjeti, da sem v življenju deležna take sreče. Vesela sem, da nama gre tako dobro. Oba sva zelo povezana z najino punčko,« je omenila njuno dveletno hčerko, ki je po njenih besedah čudovita in zelo vesela deklica.