Nadiya Bychkova o hčeri Mili: »Biti tvoja mamica je darilo« (Suzy)

Deklica, ki jo javnost spremlja že od mladih nog, danes navdušuje s samozavestjo, vedrino in naravno sproščenostjo pred objektivi. Predvsem pa vse bolj suvereno stopa po maminih stopinjah. Ob praznovanju ni manjkalo nasmehov, objemov in ponosa. Plesalka ima za to veliko razlogov, saj je spisala zgodbo ženske, ki ni nikoli obupala. S pogumom, delom in neizmerno voljo je odšla v svet, sledila svojim sanjam ter ustvarila zavidljivo kariero.

Ob vsem tem je ostala predana mama. Svoji edinki je ustvarila okolje, v katerem lahko razvija naravne darove, raziskuje interese in brez strahu stopa v prihodnost. »Pred desetimi leti si mi popolnoma spremenila življenje. Spremljati, v kako pametno, zabavno in pozorno mlado damo odraščaš, je privilegij vsakega starša. Najlepša stvar na svetu je biti tvoja mamica,« je čustveno zaključila.