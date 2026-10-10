Nagrajena Vesna Slapar: Vsak večer je lahko poezija (Suzy)

Za dobro igralsko vlogo se skriva veliko več kot le tisto, kar gledalec vidi na odru. Vesna Slapar je v predstavi Lepotna kraljica Leenana ustvarila Maureen Folan, vlogo, s katero je prepričala tako občinstvo kot strokovno žirijo ter zanjo prejela nagrado julija Prešernovega gledališča Kranj. »To je res tisto najlepše, da dobiš potrditev z obeh strani,« pravi Vesna, ki priznava, da je bila Maureen zanjo pravi igralski izziv. »V sebi ima tudi nekaj črnega humorja, kar se mi zdi super.« Do tako zahtevnega lika pa ni mogoče priti brez raziskovanja.

»Treba je veliko kopati po sebi in svojih občutkih, da ujameš grozo, ki jo ona doživlja,« pove. Z veseljem se spominja tudi ustvarjalnega procesa: »Izjemno lepo smo se imeli. Nežno, lepo in spoštljivo smo pristopili k tekstu.« Vesna poudarja, da se vloga s premiero ne neha razvijati. »Stik z občinstvom je prvi pravi pokazatelj, ali smo dosegli tisto, kar smo želeli.« Vsak večer nato prinese nekaj novega. »Vsaka predstava je nova igra, in če se sestavijo vsi potrebni delčki, je to lahko res poezija,« doda. Ker začuti prav vsak odziv gledalcev, tudi tišino in napetost, je gledališče zanjo vedno živa umetnost trenutka.