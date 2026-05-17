Nagrajeni Boštjan Anžin: priznanje v domači hiši (Suzy)

Boštjan Anžin je novinarsko pot začel na komercialni televiziji, nato prestopil na RTV Slovenija. Gledalcem je kot dopisnik iz Nemčije skoraj desetletje približeval zgodbe iz osrednje Evrope, pozneje je bil urednik in je vodil Poročila, Dnevnik, Svetovne izzive ter Tarčo. Nato je bil na razpisu izbran za dopisnika z Balkana. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugim nagrado watchdog.

Odmeven uspeh je dosegel tudi pri nemški medijski fundaciji Civis, ki je med skoraj 800 televizijskimi prispevki, oddajami in filmi v kategoriji kratkega programa na drugo mesto uvrstila prav njegov prispevek o nevzdržnih razmerah, v katerih je sredi zime v Beogradu živelo na stotine beguncev. Lani se je po koncu drugega zaporednega mandata dopisnika z družino vrnil v Slovenijo, kjer nadaljuje novinarsko pot.

Nedavno je nacionalna televizija podelila priznanja sodelavcem, katerih delo je v preteklem letu še posebno izstopalo. Med prejemniki je bil tudi Boštjan. V utemeljitvi so zapisali, da je s svojim dolgoletnim dopisniškim delom in poglobljenimi reportažami z Balkana pomembno prispeval k razumevanju demokracije in družbenih razmerij v regiji.