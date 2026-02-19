Nagual Uchu, šaman: Smo v letu ponastavljanja na vseh ravneh (Suzy)

DUHOVNA MODROST

Urugvajec Nagual Uchu, ki se je učil pri mehiških Indijancih, v brazilski džungli in Peruju ter bil del kroga slovitega Carlosa Castanede, že 30 let uči šamanske tehnike za vsakdanje življenje v Nemčiji, Franciji, na Balkanu in pri nas. Preselil se je na Kras, kjer skupaj s partnerko Slovenko prenavlja nekdanjo kmetijo v center za delavnice in duhovni umik – 'domačijo Harmonija'. Čeprav smo že zakorakali v leto 2026, nam je podal nasvete, kako ga čim laže preživeti, na čem je treba delati in katere lekcije nas čakajo. Kakšne so energije leta 2026? Svet se bo hitro spreminjal, a moramo se ...