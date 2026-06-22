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BIZARNI NAKUPI BOGATIH IN SLAVNIH

Najbolj bizarni nakupi slavnih: milijoni za neumnosti (Suzy)

Ko imaš na računu milijone, se očitno spremeni tudi predstava o smiselni porabi denarja.
Stotine avtomobilov Jay Leno ima eno največjih zasebnih zbirk avtomobilov na svetu. V njej so zgodovinski primerki, dirkalniki in futuristični koncepti, vredna je več deset milijonov evrov. Posebnost zbirke je, da avtomobile res vozi in redno vzdržuje, med njimi celo batmobil.
Stotine avtomobilov Jay Leno ima eno največjih zasebnih zbirk avtomobilov na svetu. V njej so zgodovinski primerki, dirkalniki in futuristični koncepti, vredna je več deset milijonov evrov. Posebnost zbirke je, da avtomobile res vozi in redno vzdržuje, med njimi celo batmobil.
T. K., FOTO: Profimedia
 22. 6. 2026 | 09:00
0:33
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Medtem ko nekateri zvezdniki kupujejo vile, jahte in umetnine, so drugi denar porabili za stvari, ki zvenijo kot zaplet hollywoodske komedije. Od zasebnih otokov in tigrov do gradov, fosilov in celo mestec – to so nakupi, ob katerih se človek lahko le praska po glavi in se sprašuje, kaj neki so mislili. Pasja vila Paris Hilton je svojim psom zgradila razkošno dvonadstropno hišo z oblikovanim pohištvom, klimatiziranimi prostori in številnimi luksuznimi dodatki. Dedinja svoje pse obravnava kot družinske člane.Boeing pred domačimi vrati John Travolta je strasten pilot in velik ljubitelj ...
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